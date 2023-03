La Ciudad Autónoma de Buenos Aires se mantenía hoy en alerta roja con un registro, a las 14, de 38,6 grados, la temperatura más alta en 117 años para esta época del año, fenómeno que no ocurría desde 1906, según informo el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).



El organismo indicó además que por primera vez en la historia, la Ciudad de Buenos Aires superó el umbral de temperatura máxima de ola de calor (32,3 °C) durante 12 días consecutivos.



Resaltó también que "es la segunda vez en el mes que (CABA) alcanza el récord absoluto para marzo". La otra ocasión fue el pasado día 2, cuando la temperatura llegó a 38 °C.



De acuerdo con el sistema de alertas del SMN, la alerta roja rige para el territorio porteño y los partidos bonaerenses de Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Florencio Varela, Lanús, Lomas de Zamora, Presidente Perón y Quilmes.



A estas localidades se le suman Berisso, Ensenada, La Plata, Brandsen, Cañuelas, San Vicente, Esteban Echeverría, La Matanza, Ezeiza y Merlo, donde se registró el viernes la temperatura más alta de todo el país cuando la sensación térmica tocó los 44.1 grados en horas de la tarde. De igual forma, la Ciudad de Buenos Aires también alcanzó máximos sofocantes al informar 41,2 grados.



Entre los distritos con térmicas más elevadas en el país se encuentran la ciudad de Buenos Aires (38,6) que presenta además un porcentaje de humedad del 38%, y las localidades bonaerenses de Morón, Junín, Pehuajó, Moreno, Ezeiza, La Plata, Lomas del Palomar y Rosario en Santa Fe, con térmicas que alcanzan o superan los 38 grados.



El nivel rojo es el alerta máximo dispuesto por el organismo meteorológico e indica que las temperaturas tienen un "efecto alto a extremo en la salud" y pueden ser "muy peligrosas y afectar a todas las personas, incluso a las saludables", por lo que se recomienda aumentar el consumo de agua y no exponerse al sol en exceso, sobre todo en horas centrales (entre las 10 y las 16).



A su vez, el organismo nacional emitió un alerta naranja para localidades del norte de la provincia de la provincia de Buenos Aires como Las Heras, General Rodríguez, Luján, Marcos Paz, San Andrés de Giles, Escobar, San Fernando, Tigre, Vicente López, San Isidro, así como General San Martin, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, Morón, Moreno, entre otras, con temperaturas máximas que oscilarán entre 36 y 38 grados.



La misma alerta se prevé para gran parte de la provincia de Entre Ríos en Gualeguaychú, Ibicuy, Diamante, La Paz y Nogoyá, y la provincia de Corrientes (en Concepción, Curuzú Cuatiá, General Alvear, Paso de los Libres, Santo Tomé), con iguales térmicas.



La temperatura en la localidad de Gualeguaychú, en Entre Ríos, se encontraba esta tarde entre las más elevadas del ranking del SMN con 37,6 grados, al igual que Concordia, con 37,5.



Para el resto de la provincia de Buenos Aires; norte y sur de Entre Ríos, oeste de Corrientes, Santa Fe, Córdoba, sureste de Santiago del Estero, valles y zona montañosa de Catamarca, Tucumán, sudeste de Santiago del Estero, norte y sur de San Luis, norte de La Pampa y noreste de Chubut rige alerta amarilla por temperaturas que oscilarán entre los 34 y 38 grados.



En el caso del nivel naranja, el SMN advierte un efecto moderado a alto en la salud e indica que las temperaturas pueden ser muy peligrosas, especialmente para los grupos de riesgo; mientras que en el nivel amarillo el efecto es leve a moderado y los más afectados pueden ser niños y niñas, y personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas.