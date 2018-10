El día después de haber compartido el palco del acto central del Día de la Lealtad en Tucumán con varios popes del peronismo, donde quedó claro que todo este polo opositor empezará a mostrarle los dientes a Mauricio Macri, los jefes de la CGT amenazaron ayer con un paro general de 36 horas para mediados de noviembre.



Después de conocerse el dato de la inflación de septiembre que marcó un 6,5% en el Indice de Precios al Consumidor, la dupla que conduce la central obrera, Héctor Daer y Carlos Acuña, coincidieron en que



"Lo único que nos queda por delante seguramente es una acción directa" si el Gobierno no atiende nuestros reclamos para que cambie la política económica.



"Las políticas de este Gobierno nos están llevando a una debacle social. Lo único que queda por delante es un paro de 36 horas, aunque todavía no está definida la fecha", aseguró Héctor Daer.



"El macrismo perdió toda sensibilidad social, lo único que queda por delante es un paro nacional", insistió en declaraciones a El Destape radio.



El líder del sindicato de Sanidad advirtió que "la decisión todavía falta debatirla" en el consejo directivo de la CGT. Sobre la particularidad de que el paro sea de 36 horas, explicó que "la mejor foto de un reclamo es la plaza Constitución o la plaza Once desierta un día de paro". Por eso, se pondrá a consideración que haya paro de un día y "el otro día marcha".



Por su parte, Carlos Acuña fue más allá y anticipó que esa medida sería en noviembre y, posiblemente, con movilización, algo que no ocurrió con el paro de septiembre.



Acuña, hombre de Luis Barrionuevo, habló de "varias prioridades" que existen en cuanto a los reclamos. En ese sentido, pidió que "no haya más despidos hasta marzo", atender "la urgencia de los jubilados" y una reapertura de las paritarias.



"La inflación de este año no se ve desde hace 27 años. Tiene que haber una revisión porque se sigue perdiendo el poder adquisitivo y ya no sólo no están bien los que menos ganan sino los sectores medios", aseguró, a radio AM 530.



Por otro lado, en relación a la interna del peronismo de cara a las elecciones presidenciales de 2019, aseguró que su candidato es Sergio Massa, aunque pidió "que pueda participar todo el mundo" dentro de ese espacio.



El último paro que realizó la CGT, el 25 de septiembre último, fue el cuarto durante la gestión de Macri. En esa oportunidad no hubo movilización, aunque sí marcharon organizaciones de izquierda, sociales y la CTA.

UDAP dijo sí al paro del 24 de octubre

En sintonía con lo resuelto por la CTERA a nivel nacional, la Unión Docentes Agremiados Provinciales (UDAP) resolvió ayer adherir al paro del próximo miércoles 24 de octubre, para protestar contra el Presupuesto 2019 que ese día será debatido en el recinto de la Cámara de Diputados en el Congreso Nacional. Según estiman los gremios docentes, los recortes en educación para el año 2019, significará un 39 % de caída real del Presupuesto.



La medida será por 24 horas para docentes de los distintos niveles y modalidades, tanto de gestión pública como privada.



Además, el próximo miércoles, delegados escolares y el secretariado ejecutivo participarán de la Marcha Docente en Capital Federal.



La Conadu histórica también adhirió al paro del 24 con movilización frente al Congreso.