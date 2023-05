El cosecretario general de la CGT, Héctor Daer, aseguró hoy en el acto conmemorativo del Día Internacional de los Trabajadores que "la angustia del presente devora"; convocó a debatir la reducción de la jornada laboral semanal de 48 horas porque es "una antigüedad" y sostuvo que el macrismo endeudó al país y generó "la dependencia".



En un acto realizado en el estadio del club Defensores de Belgrano, Daer sostuvo que el gobierno de Mauricio Macri también "persiguió a compañeros del campo popular"; afirmó que en la pandemia "los sindicatos y las obras sociales mantuvieron la salud de los argentinos" y dijo que luego con la actual sequía e inflación "los vivos se aprovechan".



"Los vivos se aprovechan luego de la guerra en Europa y la actual sequía e inflación en la Argentina, y se dedican a remarcar, no permitiendo la recuperación del salario. La corrida cambiaria de hace unos días no fue casual sino que tuvo connotaciones políticas, especulativas y financieras. Quieren enriquecerse a costillas del pueblo", afirmó.



El titular del gremio de sanidad (ATSA) añadió que el Fondo Monetario Internacional (FMI) "no puede continuar sosteniendo metas incumplibles y sobre la base del lomo de quienes trabajan", y condenó a "los irresponsables que solo hablan de dinamitar todo".



Daer sostuvo en referencia a Macri y Javier Milei que "son irresponsables que quieren dinamitar todo o un poco", y los acusó de ofrecer "recetas y salidas a partir del empobrecimiento de los argentinos", en tanto condenó la propuesta de dolarización del candidato libertario y dijo que "la CGT quiere que el sistema cambie y contenga".



En su discurso, el dirigente gremial se opuso a que las empresas "se lleven el litio de la Argentina porque es preciso generar baterías y trabajo y un gasoducto para la producción y el desarrollo", y añadió que en la actividad agrícola "de nada sirve continuar enviando a los países granos sino que es preciso mandar valor agregado con trabajo nacional".



También se pronunció por terminar con la jornada laboral semanal de 48 horas porque "es una antigüedad, ya que la productividad de los trabajadores se multiplicó exponencialmente, por lo que habrá que discutir el tema y modificarlo".



Al referirse a las elecciones de este año, llamó a "militar el triunfo del peronismo y a concientizar para que nadie vote a quienes atentan contra sus intereses", y convocó a "no darle un tranco de ventaja a la derecha, que procura arrebatar todos los derechos".



"La CGT participará en la discusión de un proyecto de país, y se siente cerca de todos los peronistas. Pero hay que cuidarse sobre ciertas propuestas irresponsables de la oposición. La salida ortodoxa es una gran devaluación, el empobrecimiento colectivo. Eso provocaría mucha más pobreza", concluyó el cotitular de la central obrera.



Luego del acto y, en declaraciones a la prensa, el secretario adjunto de la CGT, Andrés Rodríguez (UPCN), llamó al diálogo entre empresarios y trabajadores para "lograr acuerdos, ya que existe un 40 por ciento de informalidad", y explicó que la central ya le reclamó al Gobierno que ninguna actividad se ubique por debajo de la línea de la pobreza.



El titular de la Unión del Personal Civil de la Nación añadió que "los empleados municipales de las provincias ganan un salario de miseria", por lo que exigió "un piso de ingresos decente", y concluyó que lo fundamental es estabilizar los índices de inflación.