La CGT criticó con dureza a Máximo Kirchner en la intimidad, luego de que el jefe de los diputados del Frente de Todos atacara a la central obrera por haber mantenido una reunión virtual con dueños de empresas nucleados en la Asociación Empresaria Argentina (AEA).

"Este muchacho no laburó en su vida y nos va a venir a decir a nosotros cómo tenemos que manejar la CGT". Así se expresó el co secretario general de la CGT, Carlos Acuña, respecto del hijo de Néstor y Cristina Kirchner.

“Hicieron Zoom desde sus casas mientras les piden a los trabajadores que vayan a producir a riesgo de enfermarse y que hay que salir porque si no el país no produce”, había dicho Máximo Kirchner. A lo que agregó: "Me parece bien y responsable que se cuiden por la edad que tienen".

Todo ocurrió durante el tratamiento de Diputados de la moratoria impositiva. Máximo también citó un documento suscripto por la CGT y AEA en el que se afirmaba que "Argentina viene de muchas décadas de un mal desempeño económico", lo cual tampoco le cayó bien al líder kirchnerista.

Según publica Clarín, en la reunión de consejo directivo de la CGT que se hizo este martes en la UOCRA, destilaron rabia contra Máximo.

"Es la segunda que nos hace", apuntó un dirigente cegetista, en referencia al rechazo de Máximo de mayo al acuerdo con rebajas salariales para el personal suspendido que firmaron una multinacional y el Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación que comanda Rodolfo Daer.

En la CGT hay molestias porque el kirchnerismo se muestra más cerca de la CTA K. También se evaluó que la central obrera se entera "por los diarios" de las principales políticas del Gobierno. Por ejemplo, la ley de fibrosis quística. "No nos consultaron nada y el tratamiento cuesta 300.000 dólares. ¿Cómo van a hacer las obras sociales para poder cubrirlo?", se preguntó un dirigente.