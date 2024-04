El 1 de mayo, Día del Trabajador siempre plagado de connotaciones peronistas, aparece en el horizonte cercano de la CGT como la fecha clave para copar las calles y llevar la protestas contra la política económica del presidente Javier Milei a Plaza de Mayo a metros de la Casa Rosada. También, la principal central obrera del país, analiza la convocatoria a un nuevo paro general aunque todavía no está definida la fecha. Principalmente apuntan contra la vigencia del DNU 70/2023 a pesar del veto del Senado y contra el inminente ingreso de la nueva versión de la ley ómnibus al Congreso, luego del traspié en Diputados en febrero. Además, se suma la presión por la ola de despidos en el Estado nacional que ya suman 15 mil.

La CGT comenzó a visibilizar su nueva etapa de protestas durante una reunión de la mesa chica en la sede de UPCN. Allí, a la salida del mitin, el cotitular de la CGT, Héctor Daer, adelantó que el jueves 11 de abril habrá una reunión del Consejo Directivo. "Ahí tendremos la medida y todo lo que vamos a hacer. No descartamos paro ni movilización", aseguró el gremialista. Además, sostuvo que el Consejo analizará una "gran movilización" para el miércoles 1 de mayo, el Día del Trabajador. "Pero previo a eso van a haber actividades para confirmar la modalidad y la acción. Las definiciones las tenemos que tomar todos los sectores con unidad", agregó.

La CGT promovió el primer paro general contra Milei el 24 de enero de este año y fue el paro más veloz que haya sufrido un presidente desde el retorno de la democracia.

Daer explicó que en la reunión hicieron "un análisis" de la situación económica y de la baja en contratos estatales. En tanto, apuntó contra los mandatarios provinciales que piden la restitución de Ganancias para así recibir el dinero coparticipable. "Los gobernadores no pueden ser tan egoístas de creer que si le ponen un impuesto a los trabajadores, van a estar mejor. Van a estar peor porque van a tener más recesión en todos sus lugares", advirtió Daer. Y agregó: "Con el tema Ganancias no creo que se metan. Los gobernadores tienen que defender a su pueblo y no dejarse subyugar por un gobierno central que lo único que hace es caja".