En un acto por el Día del Trabajador, la CGT pidió ayer reducir la jornada laboral y reclamó un gran acuerdo político.

En un encuentro en el club Defensores de Belgrano (Ciudad de Buenos Aires), Héctor Daer, uno de los cotitulares de la CGT, expresó su rechazo a la reforma laboral. A su vez, el dirigente de la Confederación General del Trabajo propuso "acabar con la jornada laboral semanal de 48 horas", a la que calificó como "una antigüedad porque la productividad de hombres y mujeres se multiplicó exponencialmente". "Cuando hablamos de productividad tenemos que arrancar por ahí porque si un hombre y una mujer producen mucho más que cuando se pusieron las 8 horas de trabajo y las 48 semanales habrá que discutir y cambiar esto", consideró.

En el acto se difundió un documento de la CGT que señala que "las soluciones, tanto para el presente como para el futuro tienen un denominador común: poner en marcha un gran acuerdo político, económico y social que promueva una alianza entre la producción y el trabajo, única fórmula sustentable para garantizar un crecimiento inclusivo con justicia social". "Los índices de inflación y pobreza deben encabezar las prioridades", remarcan en el texto.

En el encuentro de ayer estuvo presente Carlos Acuña (también cotitular de la CGT) y Hugo Moyano. Sin embargo, no asistió su hijo, Pablo Moyano (otro de los titulares de la CGT), aparentemente disgustado porque no podría ser el orador final de la jornada, según medios nacionales. Ni siquiera su padre, Hugo Moyano, supo qué contestar a los periodistas que lo abordaron cuando ingresó pasadas las 14 al estadio. "¿Pablo? No sé", dijo, en medio de los guiños de algunos gremialistas a Sergio Massa.

Daer en su exposición reiteró el espíritu del comunicado que difundió la central obrera antes del acto, y marcó un contundente respaldo a la propuesta del ministro de Economía, Sergio Massa, para renegociar las metas y plazos del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El pronunciamiento cegetista repitió la lógica de los respaldos que los principales caciques de la CGT expresaron en las últimas semanas en favor de una posible candidatura de Massa, señalado como un posible aspirante a la presidencia argentina.

"El FMI no puede seguir proponiendo metas incumplibles. Basta a los irresponsables que dicen que hay que dinamitar un poco o todo y de los que hablan de dolarizar. La CGT no es antisistema", bramó Daer en alusión a los dichos de Javier Milei, que aspira a la presidencia.

"Más puestos"

Acuña dijo ayer que es "increíble" que para algunos candidatos "el eje de campaña sea la reforma laboral". El cotitular de la central sindical argentina aseguró que "si la jornada laboral fuese de 6 horas habría más puestos de trabajo, lo que sería aceptable".