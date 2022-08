La CGT reivindicó hoy las paritarias libres pero admitió que está "abierta a cualquier mesa de diálogo" que convoque el Gobierno para "auxiliar a los sectores más postergados"; reclamó que "todos los trabajadores sean formales y no haya trabajadores de primera y segunda" y advirtió que hay quienes "especulan políticamente y quieren llevar a la sociedad con el agua hasta la nariz" para ganar las elecciones el año próximo.



La central sindical lanzó estas definiciones a través de una conferencia de prensa de sus tres cosecretarios generales -Héctor Daer, Pablo Moyano y Carlos Acuña- tras la masiva movilización contra la inflación y los formadores de precios, en la que, además, llamaron a un acuerdo social entre los referentes de todos los sectores sociales para solucionar los problemas del país.



Daer aseguró que "hay una especulación financiera de quienes quieren obtener ganancias a partir de una devaluación y otra especulación política de quienes quieren llevar a la sociedad con el agua hasta la nariz hasta el 2023 y garantizarse un futuro electoral".



"Eso existe, porque si no la oposición se sentaría en la mesa tratando de encontrar una salida en conjunto", subrayó.



También reiteró el reclamo de que "todos los actores sociales con responsabilidades encuentren una salida en conjunto" a los problemas del país, en lugar de "la que pretenden los sectores de concentración económica que solo empobrecerían al pueblo".



Reivindicó la marcha contra la inflación organizada por la CGT, la CTA y otras entidades sindicales y sociales y sostuvo que "el pueblo argentino se sintió representado" por la convocatoria.



El dirigente de la Sanidad también afirmó que la central obrera exige que "los trabajadores sean formales" y que no haya "trabajadores de primera y de segunda", al referirse al proyecto oficial para transformar los planes sociales en empleo genuino.



"No importa donde estén esos trabajadores; en cooperativas, multinacionales, industrias nacionales... Queremos trabajadores formales", enfatizó.



Acerca de las versiones sobre la posibilidad de que se decreten aumentos, dijo que "reivindicamos la paritaria como mecanismo sectorial, pero hay sectores que están muy postergados, y estamos abiertos a cualquier mesa de diálogo que convoque el Poder Ejecutivo para un auxilio de esos sectores".



Por su parte, Acuña, del gremio de trabajadores de estaciones de servicio, dijo que "la movilización fue justamente para comunicarle al Gobierno que los gremios están totalmente de acuerdo en que primero está la Patria, después el movimiento y después los hombres".



"Esto es para el Gobierno y la oposición", señaló.



En tanto, Moyano aseguró que "el Gobierno debe enfrentar a los poderosos, los que le sacan el plato de comida a los argentinos" y propuso la estatización de las balanzas de las cerealeras en los puertos argentinos.



Moyano fue específico sobre su actividad y dijo que "hay cinco millones de viajes de camiones por año y en el 40 por ciento el grano sale en negro, por lo que el campo no paga el 33 por ciento de las retenciones, sino paga el 26".



"Las balanzas, cuando entran a los puertos, son de las cerealeras. ¿Quién las controla? Si el Gobierno quiere recaudar dólares tendría que estatizar las balanzas de las cerealeras, de Cargill, de Dreyfus, de Aceitera Deheza. Ellos mismos pesan sus productos y los venden. ¿Quién los controla?", enfatizó.



Añadió que "las mineras en la cordillera son todas extranjeras. El 80 por ciento de los camioneros son chilenos o de otros países. llevan los minerales por Chile y los procesan en destino y a los tres meses te dicen de 100 mil toneladas de piedra encontramos 100 gramos de oro; esas son las medidas que tiene que tomar el Gobierno: enfrentar a los poderosos, como estos tipos que hoy le sacan un plato de comida a los argentinos. En eso vamos a acompañar, si el Gobierno tiene la decisión de hacerlo".