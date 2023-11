A pocas horas de que se realice el balotaje y en medio cuestionamientos sobre posibles irregularidades, este sábado la Cámara Electoral convocó a los apoderado de La Libertad Avanza y Unión por la Patria para bajar la tensión entre los espacios. Según pudo saber Infobae, el objetivo del organismo es que no haya un cuestionamiento del resultado que dará ganador a Sergio Massa o Javier Milei, por lo que pidieron que haya cautela y evitar sospechas infundadas sobre el proceso electoral.

Del encuentro que se realizó pasado el mediodía, participaron Alberto Dalla Via y Santiago Corcuera, y se sumó, por parte de LLA, el asesor de comunicación en campaña de Milei, Santiago Caputo, técnico de confianza del candidato presidencial, y Juan Manuel Olmos de Unión por la Patria. Todos los involucrados reconocieron que se trató de una buena reunión, que no tuvo carácter institucional por lo que no hubo un acta ni la firma de un documento.

“La posición de la Cámara es que las fuerzas no cuestionen el resultado” y que tampoco se hable de fraude o irregularidades en el proceso electoral”, relataron los dirigentes libertarios. En el encuentro, los apoderados del espacio que encabeza Milei aclararon que no tenían ningún tipo de denuncia para hacer sobre el proceso electoral y que, en todo caso, “no se pueden hacer cargo de lo que dicen sus seguidores en redes sociales”.

Ante el pedido de la Cámara de “respetar la convivencia democrática”, Olmos planteó a los opositores que esa convivencia “no se sostiene presentando denuncias de supuestas irregularidades y que después no se ofrecen pruebas ni se ratifican”. En el oficialismo aseguraron que La libertad Avanza no ratificó ninguno de los puntos de la primera presentación - donde deslizaron sospechas en el proceso electoral - e incluso reconocieron como legítimo el resultado de las generales de octubre, donde Massa salió primero.

“Es una irresponsabilidad”, protestaron desde Unión por la Patria sobre la sospechas infundadas que deslizaron los libertarios y agregaron: “Tienen que aceptar el resultado, o si les consta alguna irregularidad hacer una denuncia formal”.

Los apoderados de La Libertad Avanza también fueron indagados si contaban con las boletas y fiscales necesarios para el balotaje, a lo que respondieron de forma afirmativa. También les preguntaron si estaban capacitados y en conocimiento de su responsabilidad para reponer boletas en el caso que faltaran, y también se mostraron en conocimiento. “Hubo un compromiso a tener templanza para esperar los resultados y el compromiso a colaborar en que todo se desarrolle con normalidad”, agregaron.

El objetivo fue disipar las preocupaciones que buscó instalar la fuerza de derecha sobre la transparencia del proceso electoral. Más temprano, desde la CNE, Sebastián Schimmel, secretario de Actuación Electoral, había minimizado las versiones que introdujeron en la Justicia formalmente Karina Milei y el otro apoderado de LLA, Santiago Viola, sobre presuntas irregularidades, basados únicamente en capturas de usuarios anónimos en redes sociales.

Justamente, Schimmel hizo referencia a inconsistencia de la presentación realizada por LLA, que apunta contra la Gendarmería Nacional por su supuesta participación en la organización de un “fraude colosal”. Schimmel calificó estas acusaciones como “absolutamente infundadas” y señaló que no existen argumentos sólidos que respalden tales afirmaciones. “Son versiones absolutamente infundadas, porque ni siquiera en las redes las acompañan con argumentos, pero que generan este clima que intenta ser de desconfianza”, declaró Schimmel en una entrevista con radio Mitre. Además, el representante de la CNE destacó que, al mostrar los procedimientos y datos del escrutinio, se disipó cualquier motivo de preocupación, y no hay denuncias ni hechos que justifiquen inquietudes sobre la integridad del proceso electoral.

No obstante, para garantizar la transparencia y calmar las aguas antes del balotaje, la CNE convocó a los apoderados de La Libertad Avanza y de Unión por la Patria para una reunión, que empezó pasado el mediodía para apaciguar las tensiones y trabajar conjuntamente por la transparencia de las elecciones. El encuentro finalizó pasadas las 14 de esta tarde. En representación de los libertarios, estaban convocados Karina Milei y Viola. Por parte del peronismo, fue citado el vicejefe de Gabinete, Juan Manuel Olmos.