La Cámara Federal rechazó excarcelar a Carlos Kirchner, primo del ex presidente Néstor Kirchner y ex subsecretario Coordinación de Obra Pública del Ministerio de Planificación.

Kirchner está preso en la cárcel de Ezeiza desde fin de año en la causa por las irregularidades de la obra pública concedida al empresario Lázaro Báez, detenido en el mismo penal.

La Sala de Feria de la Cámara, integrada por los jueces Leopoldo Bruglia y Eduardo Farah, rechazaron un pedido de la defensa de Kirchner para salir en libertad al considerar que quiso obstaculizar la investigación judicial por "desprenderse de una parte de su patrimonio".

Carlos Kirchner fue detenido el 22 de diciembre pasado por orden del juez federal Julián Ercolini a pedido del fiscal Gerardo Pollicita.

La detención se justificó en que Kirchner quiso eludir la justicia al sacar dinero y bienes de la justicia después que la Fiscalía solicitó su indagatoria, en agosto de 2016.

Puntualmente señalaron que ingresó a dos cajas de seguridad del banco Francés; hizo transferencias de 548.595,46 y 120.802 dólares de dos cajas de ahorro en el Banco Nación; vendió el 50,82 por ciento de las acciones de la empresa familiar K-SANC S.A.; y realizó una última transferencia por 60.000 dólares.

También afirmaron que Kirchner dio tres direcciones falsas como su domicilio: un terreno baldío, una unidad del Servicio Penitenciario Federal en Río Gallegos y a una pinturería.

La defensa de Kirchner sostuvo ante la Cámara para pedir su libertad que la plata que sacó era de su sueldo y que no estaba embargada.

Pero los camaristas coincidieron que existen riesgos para la causa con Kirchner en libertad.

"Las distintas circunstancias verificadas en lo referente al manejo de los bienes del encartado, valoradas en forma integral y con sentido lógico, permiten concluir que, efectivamente, Carlos Kirchner habría querido desprenderse de una parte de su patrimonio, para evitar que el mismo fuera cautelado a resultas de la presente investigación", señalaron.

Y agregaron que "los distintos actos llevados a cabo por Carlos Kirchner presentan como común denominador la circunstancia de ser actos de carácter patrimonial, que fueron realizados luego de tomar conocimiento de que se encontraba formalmente imputado en la presente, por una maniobra que habría ocasionado un significativo perjuicio patrimonial al Estado".

Kirchner está procesado junto a la ex presidente Cristina Kirchner, el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, el ex secretario de Obras Públicas José López -estos dos últimos presos- y otros ex funcionarios por los delitos de asociación ilícita y administración fraudulenta en perjuicio de una administración pública.

Los procesamientos fueron confirmados por la Cámara Federal y la Fiscalía ya pidió que sean enviados a juicio oral.

