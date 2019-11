La Cámara de Diputados aprobó este miércoles el proyecto de ley de alquileres, que establece beneficios para los inquilinos, que ahora deberá girarse al Senado para continuar con su tratamiento legislativo.

Con 191 votos a favor, cero en contra y 24 abstenciones, la iniciativa consiguió la media sanción de la Cámara baja.

El texto consensuado fija la extensión del plazo de contrato, actualmente de dos años de duración a tres años de duración; la actualización del contrato en forma anual en vez de semestral; y que los ajustes se hagan utilizando un índice conformado por las variaciones mensuales del índice de precios al consumidor (IPC) y la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (RIPTE).

La sesión especial de este miércoles se convocó para tratar un paquete de más de 90 proyectos sobre los que hay consenso. Uno de ellos era el de propuesta de ley de alquileres y otro el de góndolas.

El debate comenzó pasadas las 12.15 con 138 legisladores presentes y se prevé que sea el único encuentro de la Cámara antes del recambio legislativo.

La primera polémica se dio cuando se votaron las renuncias a sus bancas de un grupo de diputados -en su mayoría los de aquellos que asumirán otros cargos, como Martín Lousteau que a en diciembre saltará al Senado- y se incluyó a Elisa Carrió, que renunció a su banca a partir de marzo de 2020.

"Todos tienen fecha de diciembre, lo de Carrió es una vergüenza va a estar cobrando tres meses más de ñoqui hasta marzo sin venir a trabajar", se quejó Araceli Ferreyra del Movimiento Evita.

Sobre Góndolas hay dos proyectos con dictamen. Ambos tienen como objetivo que se evite la posición dominante de las primeras marcas en los supermercados y se le dé visibilidad en las góndolas a productos PyMEs.

Sin embargo, el de la oposición -el mayoritario- establece un tope del 30% para la presencia de una misma marca en las góndolas, mientras que el de Cambiemos no fija porcentaje pero establece un mínimo de "tres proveedores diferentes” en la misma categoría de productos de la canasta básica. Esa diferencia debería ser saldada.

Por ahora, el proyecto de Ley de Alquileres quedó listo para ser tratados en el Senado, aunque la Cámara alta no tiene previsto volver a sesionar antes del recambio legislativo del 10 de diciembre.

El temario también incluye varios proyectos de género. Entre ellos, la paridad de género en los ámbitos de la ciencia y tecnología; una iniciativa sobre la aplicación de un servicio gratuito y accesible de asistencia lingüística a las víctimas de violencia de género que no hablen el idioma español o tengan impedimentos auditivos o visuales; y otra sobre una modificación a la Ley 26.485 para incorporar la categoría de violencia digital.

Como Cambiemos no logró incluir el proyecto de “ficha limpia” -que busca impedir que los condenados por delitos de corrupción puedan presentarse como candidatos a cargos electivos- pedirá tratarlo el jueves a las 11 en otra sesión especial. Sin embargo, se prevé que la oposición no acuda y no se alcance el quórum para avanzar con el tratamiento. "Será una cita con la República", escribió en las redes sociales Negri.

En ese sentido, el diputado Luis Petri recibió ayer a un grupo de ciudadanos que a través de una plataforma digital juntaron 300 mil firmas para la causa.

Para la sesión tampoco se lograron incluir otros temas ríspidos, como el proyecto de Ley de Educación Sexual Integral (ESI) impulsado por un grupo de diputados de diferentes partidos que motorizaron también el tratamiento de la legalización del aborto. Si bien tiene dictamen desde el año pasado, no logra avanzar porque los legisladores "celestes" se manifiestan en contra por el contenido de la misma.