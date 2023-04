Luego de que Alberto Fernández anunciara que no competirá por la reelección, la postura que adoptará el kirchnerismo duro pasó a ser una de las grandes incógnitas del año electoral, sobre todo por el rol que decidirá tener Cristina Kirchner. Sin embargo, aunque aún no hay precisiones sobre el futuro de la Vicepresidenta, que no se expresó sobre la decisión del Presidente, desde La Cámpora fueron los primeros en reaccionar a la noticia que sacudió el tablero político de la Argentina.

“La decisión del presidente abre una nueva etapa para reordenar las prioridades del Frente de Todos, que debe trabajar para construir una alternativa que recupere la esperanza y los sueños de los argentinos y argentinas”, publicó la cuenta oficial de la agrupación que lidera Máximo Kirchner en sus redes sociales.

El posteo fue acompañado por una imagen del acto central de Unidad Ciudadana que encabezó CFK en 2017 en el estadio de Racing, donde se postuló como senadora por la provincia de Buenos Aires. En las elecciones legislativas de ese año el primer candidato a senador por Cambiemos, Esteban Bullrich, le sacó una ventaja de más de 382.000 votos.

En este sentido, y en medio de expectativas e incertidumbres por los posibles candidatos del oficialismo, el mensaje de La Cámpora se da horas antes del encuentro del Consejo del PJ que se llevará adelante este viernes a las 17 en Matheu 130. Se trata de la sede histórica donde se reunirán los principales dirigentes del Frente de Todos, entre los cuales estará presente Eduardo “Wado” de Pedro.

El ministro del Interior había remarcado este jueves su intención de que Alberto Fernández brindara una definición sobre su futuro electoral: “Espero que se pueda discutir y debatir cuál va a ser la estrategia. Muchos vamos a ir ahí a buscar una solución, una definición y empezar a ordenar nuestra fuerza política”, había expresado al respecto.

Para el encuentro hay 75 consejeros convocados: una parte de los estarán presentes en la sede y otros a través de videoconferencia. Entre los temas que discutirán, indicaron, tratarán la convocatoria al congreso nacional partidario y los responsables económicos y financieros para las elecciones.

Se espera que asistan también el gobernador bonaerense Axel Kicillof, el jefe de Gabinete Agustín Rossi, el titular de Defensa, Jorge Taiana, la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, y el canciller Santiago Cafiero.

Antes de la decisión tomada por el Presidente esta mañana, un influyente funcionario kirchnerista había dicho: “Hoy muchos consejeros le van a pedir a Alberto que termine con su idea de reelección. No tiene ningún sentido que siga adelante con esa idea“.

El video con el que Alberto Fernández anunció que no competirá en las elecciones

Lo cierto es que Alberto Fernández se adelantó a las presiones y resolvió su futuro electoral antes de la reunión: a través de un video de una duración de casi ocho minutos que publicó en sus redes sociales, anunció que se bajaba de la reelección.

“El 10 de diciembre entregaré la banda a quien haya sido elegido legítimamente en las urnas”, dijo.

Con imágenes de archivo de su carrera política, en donde se muestra su asunción como Jefe de Gabinete en la presidencia de Néstor Kirchner, el mandatario realizó un resumen de su gestión presidencial desde el 10 de diciembre de 2019 a la fecha.

Reconociendo que asumió en una “situación límite”, Fernández reconoce en el video (con su voz en off) que “no han sido estos años tiempos fáciles”.

Recién hacia el final del mismo, destacó una frase: “No todo es lo mismo en la política”.

Y cerró: “El próximo 10 de diciembre de 2023 es el día exacto en que cumplamos 40 años de democracia. Ese día entregaré la banda presidencial a quien haya sido elegido legítimamente en las urnas por el voto popular. Trabajaré fervientemente para que sea un compañero o una compañera de nuestro espacio político que represente a quien seguimos y seguiremos luchando por una Patria justa con equidad y felicidad para todos y todas”.