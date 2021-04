El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que conduce Horacio Rodríguez Larreta, rechazó avalar la medida propuesta por el Gobierno nacional para restringir la circulación entre las 22 y las 6 de la mañana, con principal medida para enfrentar la segunda ola de coronavirus. Se resolvió en una reunión encabezada por el Jefe de Gobierno porteño y en la que estuvieron presentes los principales funcionarios de la gestión porteña.

El gobierno porteño no quiere que se limite la libertad de movimiento en el AMBA, como pretende en la Casa Rosada y en la gestión de la provincia de Buenos Aires, que lidera Axel Kicillof. Por eso Rodríguez Larreta le propondrá al Gobierno cerrar la vida comercial entre la medianoche y las 6 de la mañana. En definitiva, defiende la postura inicial con la que llegó a Balcarce 50 a negociar medidas restrictivas.

La decisión de no acompañar la medida propuesta por la gestión de Alberto Fernández se decidió en una reunión en la que participaron el jefe de Gabinete, Felipe Miguel; el ministro de Salud, Fernán Quirós y el vicejefe de Gobierno, Diego Santilli. En el encuentro el titular de la cartera sanitaria le explicó a los presentes que la limitación en la circulación nocturna no traerá aparejado beneficios sanitarios. No cambiará, sostuvo, los porcentajes de contagios.

“No sirve para nada impedir que la gente circule por la calle al aire libre. No tiene ningún criterio sanitario. Además, restringe las actividades individuales”, razonó un funcionario porteño ante Infobae.

Esta tarde, en la Casa Rosada, se reunieron el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; y sus pares de provincia, Carlos Bianco, y Ciudad, Felipe Miguel. También asistieron las autoridades sanitarias de cada distrito. Estuvo la ministra de Salud, Carla Vizzotti; el titular de la cartera sanitaria porteña, Fernán Quirós; y el viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak. El objetivo fue definir un paquete de medidas en conjunto para afrontar la segunda ola de coronavirus.

El Gobierno puso sobre la mesa su postura de restringir la circulación nocturna entre las 22 y las 6 de la mañana. La misma propuesta que ayer había acercado a la mesa de negociación los funcionarios del gobierno de Buenos Aires. Los funcionarios porteños insistieron con llevar adelante un camino paralelo. Restringir la vida comercial entre la medianoche y las 6 de la mañana, pero evitar cortar la circulación de la gente durante esas seis horas.

El gobierno nacional limitará el uso del transporte público en el AMBA

El gobierno nacional decidió limitar el uso del transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) para el personal esencial. Fue después de la reunión que tuvieron en la Casa Rosada junto a las autoridades de la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Podrán viajar a los colegios los docentes y alumnos, ya que se mantiene la presencialidad de las clases.

Todas las personas que forman parte del listado de trabajadores esenciales tendrán que volver a inscribirse en la aplicación (por el momento sería Cuidar, la misma que se utilizó en el 2020) y solicitar los permisos para movilizarse. Además, reforzarán los controles en los trenes, subtes y colectivos. El Gobierno analiza desplegar las fuerzas federales para complementar el trabajo de las fuerzas de seguridad.

Esa misma medida se replicará en los distritos más complicados, en materia sanitaria, del interior del país y de la provincia de Buenos Aires. Este martes se registró un pico histórico en el país: se confirmaron 20.870 casos en 24 horas. Los números negativos marcaron el pulso vertiginoso de la jornada de hoy.

Fernández está preocupado por el aumento exponencial de casos y por el comportamiento social. La falta de distancia y la ausencia de protocolos bien aplicados. Cree que hay que dar un mensaje rápido y eficaz para que la gente tome conciencia de que llegó la segunda ola.

El próximo viernes se vence el DNU que estable el distanciamiento social en buena parte del país. Después de cerrar las medidas del AMBA lo que continúa en la agenda es una ronda de consultas con los gobernadores para determinar qué medidas tomar en el interior. El Gobierno quería avanzar, en primer término, por el sector donde están concentrados la mayor cantidad de contagios.

Esa comunicación con los mandatarios provinciales comenzó en la tarde de hoy y está a cargo de Cafiero y Eduardo “Wado” De Pedro, ministro del Interior. Ahora el Gobierno debe definir cuáles son los pasos a seguir en el interior.

La discusión formal comenzó en la tarde del lunes con una reunión que tuvo los mismos protagonistas y tuvo lugar alrededor de la misma mesa, la del despacho de Cafiero. En ese primer intercambio la provincia de Buenos Aires propuso cerrar la circulación entre las 22 y las 6 de la mañana. Proponen llevar adelante una medida de shock durante algunas semanas para poder aplastar la curva de contagios.

El gobierno porteño rechazó avalar ese camino. Consideran que no es necesario debido al margen que hay en el sistema sanitario y la necesidad vigente de mantener la actividad económica funcionando al 100%. En cambio, acercaron la opción de reducir las actividades nocturnas entre la medianoche y las 6 de la mañana. Es decir, se puede circular pero no están abiertos los comercios ni los locales gastronómicos o de entretenimiento.

A partir de los primeros días de marzo los contagios por coronavirus comenzaron a ascender vertiginosamente. La velocidad del aumento quedó expuesta en las últimas tres semanas. En la primera semana la suba fue de 5%; en la siguiente, de 11% y, en la última, el incremento fue del 30%.

La negociación aún está abierta, pero el Gobierno ya tiene decidido aplicar una restricción en la circulación nocturna. Aún debe definir el momento en que empezarán a regir las medidas y el tiempo que durarán.