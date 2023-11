El bloque de diputados nacionales de la Coalición Cívica solicitó la expulsión del legislador del Frente de Todos Rodolfo Tailhade por su vinculación a una red de espionaje ilegal. Asimismo, pedirán que sea apartado de la comisión de juicio político y de la comisión bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia.

“La información que ha trascendido respecto a una posible vinculación entre el diputado Tailhade y una red de espionaje ilegal de la que formarían parte Ariel Zanchetta y Fabián “Conu” Rodríguez, evidencia una situación de extrema gravedad institucional. Atenta contra el normal funcionamiento del Congreso y del Poder Judicial en nuestro país”, explican los legisladores de la Coalición Cívica en el pedido que le realizaron a la presidente de la Cámara, Cecilia Moreau. Entre los legisladores del bloque opositor, se encuentran Juan Manuel López, Paula Oliveto, Maximiliano Ferraro y Mariana Zuvic.

Sobre la participación de Tailhade en comisión bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, el pedido de la Coalición Cívica, explica: “Resulta sumamente grave que un diputado que integra las comisiones de juicio político Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia haya tenido conversaciones telefónicas con quien se encuentra acusado de haber formado parte de la red de espionaje que obtuvo ilegalmente comunicaciones de magistrados y políticos, entre otros”, agregan.

El texto que presentó el bloque de diputados opositor, concluye: “Consideramos necesario que, a fin de resguardar el correcto funcionamiento de las comisiones, disponga de modo urgente el apartamiento preventivo del diputado Tailhade, dado que se encuentra en juego la protección de los derechos y garantías de los habitantes de la Nación”.

Tailhade quedó en el foco de la polémica luego de que la Justicia descubriera las conversaciones que mantuvo con Ariel Zanchetta, un ex policía que espió a políticos, empresarios y periodistas y se encuentra detenido.

En esos intercambios -realizados a través de la aplicación de celulares Telegram-, el diputado K recibe informes sobre Elisa Carrió y el caso Lago Escondido. El espía ofrece además datos sobre el senador opositor Luis Juez.

Fabián “Conu” Rodríguez, funcionario de la AFIP e integrante de La Cámpora, es otro interlocutor que recibe datos del ex policía.

Por esos contactos, la oposición considera que Zanchetta trabajaba por encargo del kirchnerismo.

La Coalición Cívica solicitó además ampliar el pedido de juicio político contra la vicepresidente de la Nación, Cristina Kirchner, que fue presentado originariamente en diciembre de 2020.

La solicitud es para que se investigue su responsabilidad en las maniobras de espionaje ilegal de las que habrían participado funcionarios de estrecha vinculación política con la vicepresidenta. Y, según los denunciantes, estos contactos ocuparon cargos relevantes en los organismos de inteligencia durante su gestión como Presidente.

Tailhade reconoció la validez de los diálogos con Zanchetta

El legislador Rodolfo Tailhade reconoció que mantuvo diálogos con el ex policía Ariel Zanchetta a través de la aplicación Telegram. “Efectivamente esas comunicaciones existieron y son tal cual las leyeron”, aseguró el dirigente kirchnerista en diálogo con Radio Con Vos.

Los investigadores precisaron además que Zanchetta mantenía diálogos con Tailhade y con el funcionario de la AFIP Fabián “Conu” Rodríguez. “Hay mucha gente que me manda cosas, información, hechos que pasaron y yo los analizo; este hombre me mandó esas tres comunicaciones, pero en ningún momento hay una vinculación más allá de eso”, dijo el legislado, en rechazo a esa hipotesis.

“Él me mandaba notas, una vez me llamó una atención una y me metí su portal y me di cuenta de que era algo poco serio, nunca le había respondido y seguí sin responderle”, aseguró Tailhade en su defensa.

Vale aclarar, que Zanchetta se presentaba públicamente como periodista y estaba a cargo del sitio Enclave, que se financiaba con pauta estatal. “Esto va a terminar en la nada misma, con Tailhade como víctima de Zanchetta o del jefe de Zanchetta, que hay que averiguarlo”, concluyó Tailhade.