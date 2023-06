Los convencionales ratificaron la pertenencia del partido centenario al frente Juntos por el Cambio y promovieron la incorporación de otros espacios políticos. La votación sucedió luego de cuatro horas de debate en Parque Norte.

De esta manera, la Unión Cívica Radical se alinea con la idea planteada hace una semana por el titular del radicalismo, Gerardo Morales, y el precandidato a presidente del PRO, Horacio Rodríguez Larreta. Tal discusión comenzó con la carta publicada por el alcalde porteño, promoviendo al peronista Juan Schiaretti, actual gobernador de Córdoba, para sumarse al espacio.

Eso generó un estallido en los adversarios políticos de Larreta, con Patricia Bullrich y Mauricio Macri, como caras visibles. La ex ministra de seguridad y precandidata a presidenta del PRO - adversaria directa de Larreta - resistió la propuesta desde un principio. El ex presidente Macri sumó argumentos a la oposición: dijo no entender una modificación del esquema a tan pocos días del cierre de alianzas y listas de candidatos.

El tandem Larreta - Morales, sin embargo, continuó con el argumento de fundar “una nueva mayoría”, que amplíe el espacio. En ese interregno, la discusión por Schiaretti se pospuso, pero se logró consumar la incorporación de José Luis Espert y su partido Avanza La Libertad. El diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, agrega una oferta al electorado que se identifica con el liberalismo, ahora desde adentro de Juntos por el Cambio.

En ese marco se llegó a la Convención de este lunes 12 de junio en Parque Norte. La definición del órgano partidario tuvo lugar sólo dos días antes de la fecha estipulada por la justicia electoral para presentar formalmente qué partidos integrarán las alianzas que competirán en las elecciones de 2023.

Con el documento aprobado por los convencionales radicales, Juntos por el Cambio llegará al cierre de alianzas con serias posibilidades de sumar a otros sectores al frente opositor que busca gobernar el país desde el 10 de diciembre de 2023.