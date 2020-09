Afuera, decenas de manifestantes en vigilia, apostados desde la noche anterior frente a la sede del Palacio de tribunales reclamando "justicia independiente". Adentro, en una acordada celebrada por la oposición, la

Corte de Suprema de Justicia aceptó el recurso de per saltum presentado por los jueces Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Germán Castelli y puso en suspenso sus traslados hasta que se resuelva la cuestión de fondo. Es decir, si los traslados impulsados por el presidente Alberto Fernández son o no constitucionales.

La importancia de esta medida de la Corte radica en que el traslado de los jueces -que investigan las causas de corrupción en las que está procesada la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner-, es resistido por gran parte de la sociedad que ve en esto una "maniobra" para la impunidad de la expresidenta.

En este contexto de fuerte presión política y popular, y tras varias horas de deliberaciones en el cuarto piso del Palacio de tribunales, los 5 integrantes de

la Corte Suprema votaron por unanimidad a favor de declarar admisible el recurso de los magistrados que debían volver a sus juzgados de origen, de acuerdo a lo aprobado por el Senado y ratificado por el Poder Ejecutivo.

Con este fallo, la Corte ordenó al Consejo de la Magistratura que se abstenga de realizar cambios hasta que resuelva la cuestión de fondo. Osea, que no podrá reemplazar a Bruglia, Bertuzzi y Castelli en los juzgados a los que fueron trasladados por decreto por el gobierno de Mauricio Macri.

En este sentido, el máximo tribunal de la Nación consideró que la garantía constitucional de acceso a la justicia requiere que "la tutela jurisdiccional de los derechos en cuestión posea la virtualidad de resolver la cuestión sometida a su conocimiento mediante una respuesta judicial idónea, oportuna, efectiva y eficaz".

Se trata de un claro triunfo interno del presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, quien había presionado por un fallo en ese sentido y hasta forzó la convocatoria a un "acuerdo extraordinario" ya que en principio no contaba con el respaldo de sus pares. El titular del tribunal firmó su propio fallo en el que da lugar también a la apertura del recurso excepcional.

Esta acordada de la Corte no la esperaba el gobierno y tomó por sorpresa al Presidente, que en su pasó por la provincia de Santa Fe, volvió a reclamarle a la Cámara de Diputados que acelere el debate por la reforma judicial.

Con esta decisión de la Corte Suprema de Justicia queda suspendido el trámite de la causa que Bruglia y Bertuzzi habían iniciado en el fuero en lo Contencioso Administrativo Federal y que esperaba una resolución de la Cámara, que el lunes tuvo que posponer su fallo por un empate entre sus integrantes. Ayer se sorteó sumar a la jueza Clara Do Pico para desempatar. Castelli, que apeló individualmente, también esperaba un fallo.

Precisamente esa indecisión de la Sala V de la Cámara en lo Contencioso Administrativo habría sido determinante para la admisión del per saltum por parte de la Corte, donde hasta hace poco la mayoría se inclinaba por esperar la resolución de la instancia inferior.

La decisión de la Corte incluye la notificación de las demandas al Estado Nacional para que responda en un plazo de 48 horas y que se le dé intervención al Procurador General de la Nación por el mismo plazo. El apuro da indicios de que la resolución de fondo del máximo tribunal podría darse en un plazo corto de tiempo.

Pese a que, en principio, este fallo de la Corte descolocó un poco al Gobierno que se mantuvo en silencio, entre los más allegados a CFK, consideran que el fallo definitivo del Tribunal Supremo terminará avalando "con todo el peso de la ley" el traslado de jueces que dispuso Alberto Fernández para que vuelvan a sus juzgados de origen. En el Gobierno confían en un rápido fallo de fondo de la Corte Suprema que convalide la estrategia que deja fuera de acción a los jueces que investigan las principales causas de corrupción de Cristina.

La única buena

La habilitación del per saltum por parte de la Corte Suprema es la primera buena noticia que reciben Bruglia, Bertuzzi y Castelli desde que se inició el proceso judicial, en el que les habían sido rechazados todos los recursos que presentaron. Mientras tanto, los jueces permanecerán de licencia porque así lo solicitaron.

De qué se trata la figura de per saltum



El "per saltum", al que ayer accedió la Corte Suprema de Justicia de la Nación para evaluar el pedido de los jueces federales Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Germán Castelli de que se los mantenga en el cargo tras la remoción dispuesta por el ejecutivo y avalado por el Senado, es una figura legal que significa "salto de instancia" y se permite utilizar en "cuestiones de notoria gravedad institucional". Ese instituto consiste, por parte de la Corte, en avocar (tomar para sí) un caso salteando las instancias inferiores, como las cámaras de apelaciones o de revisión.

Entre las resoluciones más trascendentes de las últimas décadas a través de esa instancia se destacan las que permitieron destrabar las privatizaciones de Aerolíneas Argentinas y de los aeropuertos durante el Gobierno de Carlos Menem.

Desde el retorno de la democracia, uno de los "per saltum" más trascendentes fue el de la Corte que actuó durante el Gobierno de Menem, en 1990, que permitió resolver un litigio generado en el marco de la privatización de la empresa Aerolíneas Argentinas (conocido como "caso Dromi", por el entonces ministro de Obras Públicas que había realizado la petición) y finalmente permitió que la administración lograra su objetivo.

El Gobierno confía en el fallo de fondo



El fallo de la Corte luce como un revés para el Ejecutivo, sin embargo, algunas espadas judiciales del oficialismo que responden a Cristina Kirchner creen que esa razón es la que le permite al oficialismo ilusionarse con una decisión final que lo beneficie.

"Sigue habiendo final abierto, aunque me animaría a decir que van a rechazarlo, porque la lógica de la Corte es hacer un reparto. En este caso, es una decisión favorable de los jueces, pero en los fundamentos encuentro alguna clave de que esto va a salir bien para el Gobierno", expresó un dirigente de diálogo fluido con la vicepresidenta. Se refiere, en particular, a todo el fallo considerando número seis de la resolución de la Corte, que habla de la gravedad "institucional inusitada" que concierne el fallo y a la presunta soledad del presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, que según la misma fuente, ya había habido constancia en fallos anteriores en la que el titular del máximo Tribunal no pudo imponer su criterio.

