La misión. Oscar Ojea advirtió que se está ‘frente a un futuro que se presenta con oscuridad y la Iglesia tiene que ser una luz de esperanza y colaborar desde su propio lugar para salir adelante de esta situación difícil del país‘.

El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), monseñor Oscar Ojea y el arzobispo de Rosario, Eduardo Martín, expresaron ayer el apoyo de la Iglesia a la propuesta del Gobierno de acordar diez puntos de política socioeconómica con la oposición y a favor de un ‘diálogo fructífero, lo más amplio posible y con agenda consensuada‘.



‘Nosotros creemos en la posibilidad de un diálogo fructífero y le pedimos al Señor que los argentinos tengamos el coraje de poder dialogar entre nosotros para sacar el país adelante‘, dijo en una entrevista con Télam, en el Vaticano, monseñor Ojea.



El titular de la CEA destacó las ‘expectativas positivas‘ del grupo de 29 obispos que encabeza y que el viernes próximo se reunirá con el papa Francisco como parte de la visita ‘ad limina‘ que un primer contingente de prelados argentinos hizo la semana pasada.



Consideró que para que el diálogo sea fructífero, ‘es necesario que el espectro de los actores sea lo más amplio posible‘ y ‘que no imponga agenda‘.‘Un diálogo auténtico no se da solo entre tres o cuatro personas, no solo a nivel de partidos políticos, sino también a distintas actividades fundamentales para la Patria‘, remarcó.‘Para dialogar primero hay que escuchar. Es necesario consensuar agendas, cuáles son los puntos, cuáles son los temas, para un diálogo fructífero, participativo y conducente‘, sostuvo.



Para el arzobispo Martín, el llamado a un diálogo es una muestra de ‘la madurez‘ que se le reclaman a los dirigentes como ‘ciudadanos y como cristianos‘ y como signo ‘de humildad‘. ‘Ésa es la madurez que reclamamos como ciudadanos, como cristianos, a la dirigencia política, sobre todo teniendo en cuenta que los problemas no se han resuelto ni con un gobierno de un signo ni con un gobierno de otro signo‘, aseguró el prelado en una entrevista que publica hoy el diario La Nación.



Martín, que también preside la Comisión Episcopal de Educación Católica, consideró que ‘es de inteligentes y de humildes‘ asumir que hay problemas que no han sido resueltos y es necesario ponerlos ‘en una mesa‘ para buscar ‘un acuerdo, un consenso, lo más amplio posible‘.



‘Eso exige un esfuerzo inteligente y humilde de decir que los problemas no los hemos resuelto; la pobreza estructural en la Argentina hace veinte o treinta años que está y no la hemos resuelto‘, remarcó. ‘Entonces, por qué no nos sentamos a una mesa y no buscamos unos puntos mínimos para poder decir que hacemos un camino común, dentro de ciertas diferencias. Esa es la madurez que necesitamos‘, agregó.



‘Para un encuentro auténtico y verdadero hay que saber encontrar consensos, y ahí entramos en el tema del diálogo, de cómo se crece en un verdadero diálogo. Cualquiera que tome el Gobierno, para ser efectivo, va a tener que dialogar con sectores de distinto pensamiento, de distinta historia‘, afirmó por su parte monseñor Ojea.



La Argentina ‘tiene que salir a partir de un consenso muy grande en cuestiones básicas‘, reflexionó Ojea.



Recordó que ‘en su primera encíclica, Ecclesiam Suam, san Pablo VI tocaba el tema del diálogo y hablaba de cómo a la Iglesia, que es experta en humanidad, debía ser experta en el diálogo‘. ‘Allí ponía cuatro características para que el diálogo sea fructífero, efectivo, que no se transforme en un monólogo o en la escucha del propio discurso’: ‘Debe ser claro, confiado, sencillo y prudente‘, agregó.



Ojea destacó como pilares para un acuerdo la ‘transparencia y confianza’.

> No descartan un encuentro Macri-Cristina



El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, no descartó un encuentro entre el presidente Mauricio Macri y la líder de Unión Ciudadana, Cristina Kirchner, para lograr la adhesión de todos los espacios políticos al programa de consensos básicos que el Gobierno le propuso a la oposición.



‘No descarto para nada que pueda tener un encuentro con Cristina Kirchner. El Presidente ha dado el puntapié inicial, pero no es una responsabilidad del oficialismo nada más‘, dijo Frigerio al ser consultado sobre si estaba previsto que se reúnan Macri y la expresidenta.



Así lo reflejaron los diarios Clarín y La Nación, que publican sendas entrevistas con el funcionario, en las que asegura que para el Presidente es ‘una prioridad‘ la búsqueda de acuerdos básicos de cara a los comicios de octubre, que la misma ‘no tiene que estar teñida por lo electoral‘ y que tampoco se debe dejar ‘a nadie fuera de esta posibilidad‘.



‘Es el Presidente el que se ha puesto a la cabeza de esta búsqueda de consensos básicos‘, remarcó Frigerio, quien enseguida señaló que en estos acuerdos no se descarta a ‘ningún referente‘.



En este sentido, asumió que ‘hoy hay más señales, por parte del oficialismo, pero también de la oposición, para celebrar estos acuerdos‘ y destacó que esta búsqueda ‘recién empieza y no tiene fecha límite‘ y que ‘es algo que pide la sociedad‘.



Dijo también que han recibido ‘muchas adhesiones de diferentes sectores‘ a la idea y que cuantos más sean, ‘mejor‘. Pero Frigerio remarcó que era fundamental ‘no contaminar estos acuerdos básicos con cuestiones partidarias o electorales‘ y dejó claro que estos consensos no son ‘un programa de gobierno‘ ya que eso ‘lo elige la gente cuando vota‘. Por ese motivo sostuvo que era necesario ‘hacer un esfuerzo para no contaminar esta búsqueda de acuerdos básicos con cuestiones político-electorales‘ ya que van por sendas separadas.