Ante la crisis económica, la Iglesia llamó a “dedicar tres días de oración por la Patria”. La convocatoria partió desde la Catedral de Buenos Aires ante “las actuales circunstancias sociopolíticas y económicas” que atraviesa el país.

Mario Poli, arzobispo de Buenos Aires, convocó a rezar en cada una de las cuatro misas diarias desde este lunes hasta el miércoles. “Rezaremos juntos para poder recibir la fuerza de Dios que nos ayude como pueblo a superar las dificultades presentes”, asegura el comunicado.

El rector y párroco de la catedral de Buenos Aires, presbítero Alejandro Russo, explicó el origen de la idea: “Numerosos fieles, que a diario asisten a los distintos oficios de culto, nos pedían rezar por la Patria comunitariamente”.

Por otra parte, el obispo Samuel Jofré, de Villa María, escribió una carta para “acercarse a cada uno de ustedes en estos agitados días para nuestra Patria”. “Muchos son los motivos de estas agitaciones. No puedo dar respuesta puntual ni consuelo en todas ellas, pero confío en la bondadosa providencia de Dios, que no deja de caminar junto a su pueblo, permitiendo cosas que no quiere pero de las que también saca bienes. Rezo por ustedes, por la paz de sus corazones, de sus familias y de nuestra patria toda”, aseguró el religioso.

Fuente: Perfil