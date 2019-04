Interpol le comunicó al gobierno argentino que el empresario Alberto Samid está detenido en el Departamento de Policía de San Pedro, en Belice. Samid fue detenido el viernes por la noche por la policía, acusado de violar la legislación migratoria. La detención se produjo luego de que Interpol librara la alerta roja para su captura.



Pese a que la prensa de ese país había informado sobre la aprensión del empresario argentino, su abogado sostuvo este sábado que, hasta el momento, "no hay comunicación oficial" respecto de la detención.

"Me voy a comunicar ahora con el tribunal, pero como es muy reciente, no se sabe nada y no hay comunicación oficial respecto de una detención", sostuvo el letrado Vicente D'Áttoli en declaraciones a Radio Uno.