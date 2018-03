Tribunales de Familia de Córdoba resolvió que una mujer deberá pagar una multa monetaria por no permitirle ver su hijo al padre del niño e incumplir una orden judicial, cuyo fallo data del 2016. La mujer no cumple con el Acuerdo de Sistema de Comunicación, firmado luego de que el padre denunciara que su ex pareja le impedía ver a su hijo, hoy de 2 años.

“Es una medida nueva que ha adoptado el Código Civil a fin de qué se pueda cumplir, ya que hay un derecho que está siendo violado, que es el derecho al niño”, explicó su abogada, Claudia Maldonado, a Cadena 3.

“Hay que hacerle entender a las madres que los niños no son un trofeo y no son únicos de ella. Hay un padre al cual le deben permitir que vea a su hijo”, agregó.

La letrada señaló que la mujer recibirá una multa, de 670 pesos aproximadamente, por cada día que le impida ver el niño a su padre. “La madre del niño continúa con su postura y se le está aplicando una multa por cada día que le impida ver al chico”, comentó.

“Son medios para forzar el cumplimiento, son multas en dinero y cada día que no se lo deje ver, le aplicaran una multa diaria”, detalló. “Es un padre que solamente quiere ver a su hijo, es el único derecho que él reclama”, concluyó.