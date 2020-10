Enrique Lavié Pico, juez en lo Contencioso Administrativo federal, rechazó hoy el amparo presentado por el interbloque de Diputados de Juntos por el Cambio y validó la modalidad de sesiones remotas que impulsa el oficialismo en la Cámara baja.

"Decidir sobre la pretensión articulada en autos importaría avanzar en torno a una cuestión privativa de otro poder del Estado", indica Lavié Pico en su resolución.

Según el magistrado, "no corresponde al Poder Judicial intervenir y modificar la votación y decisión de cuestiones que son propias de los órganos correspondientes", como ocurre en el caso de la Cámara de Diputados.

El interbloque de diputados de Juntos por el Cambio había presentado días atrás un amparo a la prórroga de las sesiones remotas que promovió el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa.

El mes pasado, el titular de la principal bancada de la oposición, Mario Negri, cuestionó la decisión del Frente de Todos y anunció que "impugnaría" la prórroga por todas las vías, incluida la judicial.

Ahora, en el fallo de 23 páginas, el Magistrado citó como antecedente que en la sesión convocada para el 13 de mayo, de la misma manera, “los actores no opusieron ningún reparo”. Consideró también que “los accionantes pudieron libremente en el recinto emitir ‘opiniones o discursos’, ejerciendo plenamente sus derechos políticos y, en definitiva, que el hecho de no haber votado se debió a su resistencia en acreditarse, y no a un impedimento que pueda ser objeto de reproche a esta parte, no existiendo por parte de la Presidencia de la HCDN vulneración alguna a sus prerrogativas parlamentarias”.

La sesión cuestionada se registró el pasado 1 de septiembre y arrancó tras ocho horas de reunión de Labor Parlamentaria donde oficialismo y oposición que intentaron llegar a un acuerdo que conformara a todas las partes.

El Frente de Todos incluso ofreció retirarse del recinto para que los legisladores de Juntos por el Cambio pudieran participar y la presidencia del cuerpo dispuso bancas y computadoras en los palcos. El único que utilizó ese lugar en los pisos superiores fue Nicolás del Caño, de la izquierda, mientras también Romina del Plá dejaba su lugar para sesionar desde su despacho. Lo mismo hizo el jefe del interbloque Justicialista, Eduardo ‘Bali’ Bucca mientras el bloque de Consenso Federal directamente no participó de la sesión en reclamo de un acuerdo político. Los 90 diputados de Juntos por el Cambio se sentaron en sus bancas pero no quisieron conectarse por VPN. Massa les dio la palabra y tras varias horas de discurso se retiraron cuando se iniciaba el tratamiento de las leyes que figuraban en el orden del día como el régimen de beneficios para el sector turístico.

El juez Enrique Lavié Pico, determinó "la ausencia de un “caso” o “causa” contencioso susceptible de incitar el ejercicio jurisdiccional, representado por “un avance injustificado sobre las facultades propias y exclusivas del Poder Legislativo, toda vez que no se ha acreditado en la especie un agravio inmediato o directo, sustancial o concreto, que justifique la intervención del Poder Judicial”.

Y concluyó que "la cuestión objeto de la pretensión de autos no es susceptible de ser abordada en sede judicial por pertenecer a la “zona de reserva legislativa”.