La Justicia ordenó excarcelar al ex vicepresidente Amado Boudou, preso en el penal de Ezeiza, por el caso Ciccone Calcográfica. El exfuncionario había sido condenado a la pena de cinco años y 10 meses de prisión.

Fuentes judiciales informaron que por el voto de los jueces Gabriela López Iñíguez y Adriana Pallioti, Boudou recuperará la libertad, con una caución real de un millón de pesos. Además, deberá usar una pulsera electrónica las 24 horas del día.

La defensa de Boudou hizo el planeo ante el Tribunal Oral Federal 4 que lo condenó y dispuso la prisión, luego que el viernes último el juez federal Ariel Lijo dictó nuevos procesamientos en el tramo de la causa vinculado a la ruta del dinero K, pero sin prisiones preventivas.

Al procesar al ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray y a la ex titular de la Casa de Moneda Katya Daura, Lijo les permitió seguir en libertad porque no vio posibilidades de entorpecimiento de la investigación, cuyas medidas de prueba "más relevantes" ya se ordenaron.

Ante ello los defensores de Boudou, Alejandro Rúa y Graciana Peñafort, insistieron en la excarcelación, porque según sostuvieron, la misma interpretación puede hacerse sobre la parte de la investigación referida a Boudou.

El pasado 7 de agosto, los jueces habían encontrado a Boudou "autor penalmente responsable de los delitos de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública" y lo condenaron a prisión, más una multa de 90 mil pesos e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.