En respuesta a una solicitud de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), que depende directamente de la Jefatura de Gabinete, la Justicia ordenó a la intendenta de La Matanza, Verónica Magario, el inmediato desalojo del edificio donde funciona la Federación Argentina de Municipios (FAM).



La Justicia dio plazo hasta hoy lunes a la FAM para liberar el primer piso del edificio de Cerrito y Av. Córdoba por runa deuda de expensas de más de $900.000.



Es que el primer piso de Cerrito 832 fue cedido en un convenio firmado por el ex titular de la FAM, el intendente de Florencio Varela, Julio Pereyra y el ex presidente Néstor Kirchner. El Estado Nacional cedía el uso de las dependencias en este edificio a la FAM sin una contraprestación, y la FAM quedaba a cargo de las expensas y gastos de mantenimiento de las oficinas.



En el equipo de Magario, titular de la FAM, dicen que recibieron la noticia "como un baldazo de agua fría" porque no tuvieron el correspondiente preaviso y que, a priori, los abogados de la FAM solicitaron que se les diera tiempo hasta el viernes para liberar el inmueble. Sin embargo, de la AABE no tuvieron respuesta y no descartan que el lunes desalojen las dependencias por la fuerza.



La semana que pasó, Magario y un grupo de intendentes peronistas bonaerenses marcharon hacia la Casa Rosada para exigir una reunión con el presidente Mauricio Macri. Exigen que el Gobierno dé marcha atrás con la eliminación del Fondo Nacional Solidario (fondo sojero).