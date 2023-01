En las últimas horas, los investigadores que intentan esclarecer la muerte de Milagros -la menor de 12 años de Capitán Bermúdez, provincia de Santa Fe, supuestamente fallecida en medio de un reto viral de TikTok- obtuvieron una pieza de evidencia clave. Fuentes con acceso al expediente aseguraron a Infobae que se encontró el video que muestra el momento del fallecimiento, un material que se encuentra resguardado por Juan Ledesma, fiscal del caso.

Laura Luque, tía de la víctima, aseguró en un reportaje a Radio 2 hoy por la mañana: “Por lo que sabemos, le mandaron un enlace los compañeros de la escuela. Ella lo abrió y entró en una videollamada grupal” en la red TikTok, explicó. Así, la muerte de Milagros, considerada un suicidio por las autoridades, habría sido transmitida entre sus compañeros de escuela. La tía de Milagros, así como su familia, creen que la menor fue incentivada a realizar el reto que le costó la vida.

Sin embargo, los investigadores del caso creen que la instigación a la muerte podría ser difícil de probar, más aún si fue realizada por menores.

Te puede interesar: Misteriosa muerte de un adolescente en Río Negro: su amigo se encuentra en grave estado

El cuerpo de Milagros fue encontrado por el madre de la menor en su casa de Capitán Bermúdez el viernes último. Según el informe preliminar de la autopsia realizada en el Instituto Médico Legal de Rosario, la causa de muerte fue una asfixia mecánica por ahorcamiento. En la investigación que lleva a cabo el fiscal Ledesma, por el momento, no se detectaron signos de violencia externa o de intervención de terceros.

La hipótesis, por lo pronto, apunta a un suicidio sin responsabilidad penal alguna. El teléfono de la menor fue secuestrado para un peritaje posterior, detallaron los investigadores.

La tía de Milagros fue quien alertó sobre el hecho con una publicación en Facebook. “Hola a todos. Mi nombre es Lali. Hago público esto que estoy viviendo. Ella es Milagros, mi sobrinita, quien hoy (por el último viernes) perdió la vida haciendo un reto de TikTok. Por favor pido que compartan. Mi familia y yo no tenemos consuelo”, publicó la mujer junto con una foto de la niña.

Luque también confirmó que la muerte de su sobrina quedó grabada en la videollamada grupal y que realizó tres intentos.

En una entrevista a El Tres, Luque reveló: “Pudo zafar la soga en el primero y en el segundo, pero en el tercero no, ella no se pudo quitar la soga. A mí no me lo dicen, se lo dicen creo que al papá y el papá se lo comenta a mi hermana”. “Seguimos sin entender por qué lo hizo”, agregó.

Qué es el “blackout challenge”, el desafío viral de Tiktok

El desafío “blackout challenge” consiste en aguantar la respiración durante el máximo tiempo posible. El principal -y peligroso- objetivo tiene que ver con desmayarse a raíz de la falta de aire, por eso el término “blackout”, o desmayo en inglés. Luego, quien lo realizó debe contar su experiencia en un video y postearlo.

Uno de los casos de mayor repercusión ocurrió en Estados Unidos y tuvo como víctima a Nylah Anderson, de 10 años. Su madre, Tawainna Anderson, presentó una demanda por homicidio culposo contra la plataforma.

La demanda de la mujer alega que es tremendamente irresponsable y, en última instancia, negligente que TikTok permita que esos videos proliferen en línea ahora. “Trágicamente, Nylah Anderson es solo la última en una lista creciente de niños asesinados como resultado de la aplicación y el algoritmo de los demandados de TikTok”, planteó en la demanda.

Otro caso tuvo como víctima a un niño de 9 años de edad que murió en Tijuana, México. La víctima fue identificada como Matías Ismael, y el hecho fue registrada en la calle Acerina de la colonia Hacienda Las Delicias. El menor fue encontrado inconsciente debajo de un árbol.