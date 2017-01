El gobierno nacional comprometió ayer el envío a La Pampa de un total de 2.500 rollos (fardos) de pasto y maíz para atender las urgencias de los productores afectados por los incendios y que tienen que alimentar su ganado.



Así lo confirmó el gobernador, Carlos Verna, luego de reunirse en Santa Rosa con los ministros de Agroindustria y de Ambiente de la Nación, Ricardo Buryaile y Sergio Bergman, respectivamente, que visitaron las zonas afectadas.



Los incendios en territorio pampeano afectaron más de 900.000 hectáreas, y pusieron en riesgo a unos 260.000 vacunos, además de generar pérdidas millonarias aún no cuantificadas por la destrucción de infraestructura, alambre y hacienda de más de 600 productores.



Bergman dijo que el gobierno nacional está ‘atendiendo lo que es urgente para el productor‘, y dijo que ‘debemos trabajar juntos y articulados en un verano que viene difícil‘.



‘La ayuda no tardó, no sólo por los partes de octubre que se enviaron anticipando esta situación, sino también por la participación de las brigadas.



Estuvimos en tiempo y forma atendiendo esta envergadura de incendios y, por supuesto, no puedo dejar de reconocer que en estas emergencias no se puede improvisar y aquí se ha visto cómo han trabajado tanto bomberos, brigadistas y responsables en el tema con idoneidad y profesionalismo‘, apuntó Bergman.



Buryaile y Bergman, llegaron ayer a La Pampa, en una jornada donde se pudo observar un mayor alivio entre los habitantes y autoridades de las comunas afectadas por el incendio, no sólo por el compromiso de ayuda de Nación, sino porque en la zona estaba lloviendo.



Además, la Nación se comprometió a gestionar ante Vialidad Nacional la posibilidad de lograr una producción de postes de caldén, porque la actual Ley de Bosques prohíbe la tala de los mismos. De esta manera se podrá reconstruir el cerramiento de los campos para evitar que la hacienda se cruce por las rutas y se generen accidentes.