El ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, volvió a criticar ayer el fallo de la Corte Suprema sobre la rebaja del IVA y Ganancias y adelantó que el Gobierno pedirá al máximo tribunal que "clarifique los alcances" de esa resolución "para tomar las medidas respectivas" que permitan cumplir con la obligación de recompensar a las provincias y evitar pérdidas en la coparticipación federal.



"Hay que esperar que la Corte clarifique los alcances del fallo para tomar las medidas respectivas", respondió Garavano durante una disertación de los tradicionales almuerzos del Rotary Club, en el hotel Sheraton Libertador.



Por su parte, el presidente Mauricio Macri recordó que su gobierno cumplió siempre con los fallos de la Justicia, pero criticó a los gobernadores: "No hay una coherencia entre lo que están proponiendo y en lo que están actuando en el corto plazo. Entonces, podrían tener una mayor coherencia, y si estamos todos convencidos de que hay que llevarle alivio a los argentinos o ayudarlos a pasar este momento, actuar en consecuencia", reclamó.



Garavano lamentó que la Corte haya "dejado de lado la tradición" de no dictar resoluciones "que puedan involucrarse de algún modo en un proceso electoral", a pocas semanas de las elecciones presidenciales.



En un fallo dividido, los jueces del máximo tribunal aceptaron el martes el amparo presentado por 15 provincias contra el decreto presidencial firmado tras las PASO el 11 de agosto.



El ministro consideró que el voto en disidencia del presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, expresa "los problemas que tiene (el fallo) en términos de lo que ha sido hasta ahora la doctrina propia" del alto tribunal "en un tema tan sensible".



"El Gobierno va a cumplir con esa medida cautelar, pero en los próximos días va a presentar un pedido de aclaratoria sobre cómo se cumple esa medida cautelar porque es muy genérica en términos de que no se debe afectar la recaudación de las provincias", afirmó. Sobre este punto, Garavano explicó que "es imposible saber cuánto corresponde al IVA" porque "la recaudación es dinámica".