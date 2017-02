La Oficina Anticorrupción (OA) abrió un expediente para analizar el acuerdo entre el Estado Nacional y el Correo Argentino en el marco del concurso preventivo, y librará los oficios correspondientes ‘fundamentalmente para tomar conocimiento del expediente‘ y pedir ‘información a los funcionarios involucrados‘, y luego ‘hacer el análisis que corresponde y emitir una recomendación o un aporte que pueda solicitar la Justicia quizás en algún momento‘, consignó esta mañana la titular del organismo, Laura Alonso, en declaraciones a radio Mitre.

Por otra parte, el ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, reiteró hoy que ‘no hay ninguna quita‘ en el acuerdo entre el Estado y el Grupo Macri por la deuda del holding por el Correo Argentino y se mostró a favor de buscar ‘una alternativa‘ ante las críticas de la oposición porque, aseguró, no está dispuesto a ‘cajonear el expediente‘.

‘Es un problema y lo tenemos que resolver. No estoy dispuesto a cajonear el expediente‘, subrayó Aguad en diálogo con radio Mitre, al tiempo que insistió en remarcar que la posición oficial en el litigio se trató de una determinación de su ministerio que no conversó con el presidente Mauricio Macri ni con el jefe de Gabinete, Marcos Peña.‘Esta es una decisión que tomamos en el Ministerio de Comunicaciones. Nunca hablé con el Presidente de este tema. Primero porque no corresponde, se trata del padre de él, y segundo porque sé la respuesta del Presidente‘, explicó Aguad, quien dijo que en caso de haberlo hecho, el mandatario ‘lo hubiera sacado volando a defender el patrimonio del Estado‘.