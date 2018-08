Tras las múltiples detenciones que se generaron por la aparición de cuadernos que dan cuenta de supuestas coimas que recibieron exfuncionarios, la Oficina Anticorrupción (OA) le pidió a los Ministerios de Transporte, de Energía y del Interior informes sobre los contratos de obra pública firmados durante la gestión kirchnerista.



Así lo confirmó la directora del organismo, Laura Alonso, que detalló que se van a analizar todas las adjudicaciones que tuvieron entre 2003 y 2015 las empresas involucradas en el caso.



"Más allá de las causas judiciales, queremos ver mucho más allá para entender el mapa completo y dimensionar la cantidad de dinero público del que estamos hablando, algunas de las cuales podrían haberse transformado en coimas", precisó Alonso en declaraciones a Radio Nacional. La funcionaria contó que se presentó ante el juez federal Claudio Bonadio, que lleva adelante el caso, para "ofrecerle colaboración" en la investigación.



"Nos acercamos al juzgado para decirles que podemos tener información, y mucha, en nuestros archivos. Por ejemplo, en la Oficina hay copias completas de un montón de los expedientes mencionados", detalló.



En este sentido, señaló que la OA ya le solicitó informes sobre la obra pública a los Ministerios de Transporte, de Energía y del Interior, que dirigen Guillermo Dietrich, Javier Iguacel y Rogelio Frigerio, respectivamente.



"Si a los circuitos energético, vial, transporte, vivienda, juego, aduana, Venezuela y algunos más de las coimas y retornos, agregamos el capítulo sindical más las líneas provinciales y municipales, llegamos al Producto Bruto Interno robado", explicó a través de su cuenta oficial de Twitter. Para Alonso, la aparición de los cuadernos hace "crecer el valor histórico de la elección de 2015", ya que "la mayoría de los argentinos quiere vivir en paz y que no le roben".



El fiscal de la causa por los cuadernos de las coimas, Carlos Stornelli, adelantó que "esta será una buena semana para la investigación" y le restó peso a las palabras de Oscar Centeno, el chofer de Roberto Baratta, quien dijo que había quemado las anotaciones. "Dijo eso pero... veremos", lanzó.



Centeno es el chofer que apuntó en cuadernos los detalles del presunto reparto de sobornos que involucra a referentes de la era kirchnerista y a empresarios.



En esos cuadernos, el chófer apuntó con detalle durante más de una década los recorridos que hacía con el exfuncionario público Roberto Baratta y otros exmiembros del Gobierno para recaudar millones de dólares, presuntamente destinados a funcionarios con el fin de favorecer la concesión de contratos de obra pública.



Al ser consultado acerca de lo que hubiera pasado si ocurría una filtración antes de las detenciones, Stornelli no dudó al afirmar que "si alguien sabía que teníamos estos cuadernos nos podían llegar a matar", al tiempo que dejó saber que en su fiscalía sólo tres personas estaban al tanto de la investigación. Stornelli contó que se sumará al caso su par, Carlos Rívolo, para colaborar con la investigación. "Sumarlo significa que podemos dividir las tareas y él acercar a su equipo de trabajo. Además, tenemos una gran sintonía intelectual y podemos hacer una buena dupla", explicó el fiscal en diálogo con La Nación.



El escándalo por los cuadernos de la corrupción K y la foto de Cristina Fernández de Kirchner con Hugo Moyano dispararon la estrategia del Peronismo Federal que, junto al massismo, pretenden construir una alternativa de gobierno a los oficialistas de Cambiemos y a Unidad Ciudadana.



En el Partido Justicialista (PJ) no K preparan para fin de agosto la instalación del espacio. Este jueves, por lo pronto, el "coordinador del Peronismo Federal" -así se presenta- el senador Miguel Angel Pichetto, se presentará en La Plata en un acto en el teatro Metro con la idea de instalar que hay algo alternativo al presidente Mauricio Macri y a la expresidenta y senadora nacional Cristina Fernández de Kirchner. Lo apoyan todos los dirigentes del PJ, en particular el cordobés Carlos Caserio, hombre del gobernador Juan Schiaretti.



Desde el Peronismo Federal dejaron en claro que un posible frente electoral entre Cristina y Moyano los aleja aún más. Esgrimen que si hubiera una alianza con los kirchneristas, sería difícil explicarle a la sociedad que son algo nuevo.

Esperan OK para los allanamientos



En el Senado existe un consenso mayoritario para autorizar el allanamiento a los tres domicilios de Cristina Kirchner -el departamento en la Ciudad, la casa en Río Gallegos y el caserón en El Calafate-, en el marco de la causa por los cuadernos. Aunque hay diferencias entre la bancada del Partido Justicialista (PJ) y la de Cambiemos sobre los pasos reglamentarios que se deberán seguir para otorgarle el permiso al juez Bonadio.



Desde el oficialismo buscan que en vez de involucrar al Senado sea la propia expresidenta la que disponga el OK a los allanamientos. El viernes estaba prevista una reunión entre el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, y el jefe de la bancada kirchnerista, Marcelo Fuentes, en la que se debía charlar sobre esta alternativa. Pero según las fuentes consultadas, Fuentes canceló el encuentro. En el PJ, sin embargo, no están convencidos de que esta vía sea la correcta. "Hay que estudiar bien cómo hizo Diputados en el caso de (Julio) De Vido", dijeron en la bancada que conduce Miguel Ángel Pichetto.