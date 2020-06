Los habitantes de la provincia de La Pampa comenzaron a transitar luego de 54 días sin registrar contagios de coronavirus, la denominada "fase 5" del aislamiento social, preventivo y obligatorio, con la reactivación de casi la totalidad de las actividades profesionales, comerciales e industriales con horarios reducidos y protocolos sanitarios. En esta etapa, además, quedaron permitidas las actividades recreativas y deportivas al aire libre y, a partir del viernes, se sumarán los restaurantes y bares.

En tanto, desde el lunes próximo, los gimnasios también reabrirán sus puertas, según anunció hoy el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto.

"Hemos obtenido la autorización del Gobierno nacional para que se sumen nuevas actividades que conllevan mucho riesgo por el aglomeramiento y contacto de las personas, por lo que apelo a la responsabilidad social", sostuvo el mandatario provincial.

No obstante, advirtió que no tendrán "contemplaciones" con las transgresiones a las normas y que "no" le "temblará el pulso" a su gestión para "clausurar o inhabilitar un comercio, un sector, o dar un paso atrás e inhabilitar todas estas nuevas actividades".

Esta mayor flexibilización permite que, desde ayer, se amplíe el horario de atención en comercios y en otras actividades económicas, en tanto desde el próximo viernes podrán volver a abrir sus puertas los restaurantes, confiterías y bares, y, a partir del lunes 8, podrán hacerlo los gimnasios, bajo estrictos protocolos. Para los gimnasios, que reabrirán el próximo lunes, el horario es de 8 a 20.



Ziliotto fue durísimo



El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, cuestionó con dureza a los manifestantes anticuarentena y se refirió a ellos con una frase que se viralizó rápidamente en las redes sociales: "Lamentablemente a la Argentina que trabaja le sobran muchos porteños", indicó el primer mandatario pampeano.

CABA

60 mil vehículos transitaron por las autopistas porteñas en el primer día hábil con vigencia del nuevo permiso de circulación, según el informe oficial.