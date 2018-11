Si la alianza entre el PRO y la UCR venía de capa caída desde hace largos meses, la derrota del oficialismo en el Consejo de la Magistratura -que supuso la perdida de la banca a los radicales- puso la interna al rojo vivo y amenaza con dejar heridas profundas en el corazón de Cambiemos de cara al 2019.



Un duro comunicado a últimas horas del lunes de parte de la cúpula del radicalismo disparó munición gruesa contra sus socios. Cuestionó la "impericia en las filas del propio oficialismo", tras haber perdido un lugar en la conformación del organismo y quedar como primera minoría, tanto en su representación de senadores como de diputados, mientras que la oposición peronista pasó a tener mayoría en ambos casos.



El texto lleva la firma de Alfredo Cornejo, presidente de la UCR, Luis Naidenoff, titular del interbloque de Cambiemos del Senado, y Mario Negri, presidente del bloque de Diputados UCR.



La jugada se consumó gracias a que todo el peronismo de la Cámara de Diputados, más el Frente Renovador y el kirchnerismo unieron fuerzas para arrebatarle una banca al oficialismo en Consejo de la Magistratura, órgano encargado de la selección y remoción de jueces.



En el radicalismo, luego del shock que les provocó el hecho de que por primera vez no ocuparían una banca desde que fue creado el Consejo de la Magistratura, Cornejo se sintió obligado a salir a marcar la cancha para representar el enojo radical. Hay quienes en la UCR están convencidos de que Frigerio y el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, negociaron el lugar reservado para Mario Negri a cambio del Presupuesto, y no avisaron. "Es imposible que no se hubieran enterado antes, que no tuvieran la menor idea de la maniobra que se venía", aseguran.



Pero no sólo ellos están molestos por la dureza con la que el presidente del radicalismo, el gobernador Alfredo Cornejo, se expresó públicamente. A los distintos medios nacionales llegaron quejas de parte de funcionarios muy cercanos al Presidente que no pueden creer que "quienes nunca juntaron un voto de otras fuerzas salgan a cuestionar el trabajo que se viene haciendo para lograr mayorías en el Congreso".