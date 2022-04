Alberto Fernández recibió en la Casa Rosada a una comitiva de la Unión Industrial Argentina (UIA), encabezada por el su presidente, Daniel Funes de Rioja, para hablar sobre un plan de desarrollo productivo en base al crecimiento de la economía. Proyecto ideado por la entidad.

El encuentro fue pedido por Funes de Rioja al secretario de la Presidencia, Julio Vitobello, antes de que el lunes pasado el Jefe de Estado y el ministro de Economía, Martín Guzmán, presentaran la iniciativa para aplicar un nuevo impuesto a la “renta inesperada” de las empresas que ganaron por el shock generado por la guerra en Ucrania.

Por eso en el encuentro, finalmente, no estuvo sobre la mesa el tema del impuesto, tal cómo se había trascendido en las horas previas a la reunión. De todas formas, Funes de Rioja dejó en claro la posición de la UIA durante un diálogo que mantuvo con los periodistas acreditados a la Casa Rosada.

“Hoy no se habló de la renta inesperada. La posición de la Unión Industrial Argentina es una posición de no más impuestos. Pero no entramos en el análisis de un proyecto que no conocemos. Cuando veamos el proyecto, haremos un análisis. En el vacío no lo vamos a hacer”, sostuvo el titular de la UIA.

En ese sentido, remarcó: “En material fiscal tenemos preocupación porque la acumulación de impuestos nacionales, provinciales y las tasas municipales tiene una gravitación muy fuerte sobre determinadas actividades”.

Funes de Rioja reafirmó la posición que publicó la UIA en un comunicado al día siguiente de que el Gobierno presente el impuesto a la renta inesperada. El martes los industriales, luego de una reunión de la Junta Directiva, manifestaron su “preocupación por la posible creación de una alícuota adicional dirigida a empresas de todo el país”.

“Se analizó cómo afectará a la inversión un nuevo incremento en la presión tributaria sobre el sector formal de la economía y el impacto negativo que tendrá en la actividad y el empleo”, remarcaron en el comunicado. La postura pública del titular de la UIA en la Casa Rosada fue exactamente la misma.

Del encuentro de hoy participaron por parte del Gobierno los ministros de Economía, Martín Guzmán; y de Producción, Matías Kulfas; el Jefe de Gabinete, Juan Manzur; el Secretario de Asuntos Estratégicos de la Presidencia, Gustavo Beliz; y la Secretaria de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, Cecilia Todesca Bocco.

La delegación de la UIA estuvo integrada por los empresarios que conforman el Comité Ejecutivo: Luis Betnaza, Adrián Kaufmann Brea, Luis Alberto Tendlarz, Miguel Ángel Rodríguez, Isais Drajer, Carlos Garrera, Juan Matías Furió, Guillermo Moretti y David Uriburu.