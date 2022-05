En medio de una audiencia clave, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) informó que convocará a un paro de 72 horas de colectivos de corta y media distancia en el interior país a partir de este martes 10 de mayo. La decisión surgirá a partir del vencimiento de la conciliación obligatoria con el Ministerio de Trabajo de la Nación.

Acorde a un comunicado difundido por el gremio, el reclamo apunta a que los trabajadores de las provincias perciban idéntico incremento salarial que el otorgado a los choferes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El objetivo es que el sueldo básico de los choferes de llegue al piso de 150 mil pesos.

El Consejo Directivo Nacional de la UTA explicó que si este lunes no obtienen respuestas sobre el aumento salarial de los choferes de colectivo, habrá paro total del servicio de transporte. "Esta paritaria comenzó a discutirse a mediados de enero, hace cien días. Si no se soluciona el conflicto, no se le puede echar la culpa a los trabajadores que han sido pacientes y prudentes", manifestó el secretario de Interior de UTA, Jorge Kiener, a Cadena 3.