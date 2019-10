Juan Grabois, líder de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), afirmó este sábado que las organizaciones sociales "van a estar en la calle" el año que viene incluso si Alberto Fernández es electo Presidente.

"No me cabe la menor duda de que el año que viene la CTEP va a estar en la calle", afirmó Grabois en diálogo con la Rock and Pop, al tiempo que recordó que en el cierre de campaña para las primarias Fernández dijo que "si no hacía lo que tenía que hacer había que salir a la calle".

En este sentido, el dirigente social indicó que "la personalidad política de Alberto se va a ir desarrollando conforme a las relaciones de fuerza" y si bien afirmó que el candidato presidencial le parece un "buen tipo, con buenas intenciones y sensibilidad social", aclaró que "no es un conocedor profundo de la realidad de las periferias".

"Yo voy a pelear para que los platos rotos los paguen los que estuvieron en la fiesta", advirtió el líder de la CTEP y agregó: "A Edenor, Edesur, a los bancos, a los amigos de (el presidente Mauricio) Macri les fue bárbaro, mientras se fugaban 10 mil millones de dólares. ¿Sabés cuántos bolsos de López se necesita para eso? Fue una estafa hecha y derecha".

Por otra parte, Grabois apuntó contra el candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Miguel Pichetto, que suele ser uno de sus más duros críticos y que días atrás, al referirse a la venta de drogas en barrios de bajos recursos, sostuvo que "hay que dinamitar todo".

"Es senador y candidato del oficialismo, dice que hay que dinamitar un pedazo de la villa y habla con desprecio de los evangelistas, pero eso no es tan escandaloso como plantear la reforma agraria", señaló Grabois con ironía respecto de las críticas que recibió por esa propuesta suya.

Fuente: TN