El recorrido para conformar Cambiemos en la Ciudad de Buenos Aires, el distrito de origen de Mauricio Macri y el único en el que no estaba constituido, tendrá hoy un paso clave con la firma de un acta de acuerdo entre PRO, radicalismo y Coalición Cívica.



De ese modo quedarán establecidas las condiciones para una eventual interna entre Horacio Rodríguez Larreta y Martín Lousteau, y el macrismo buscará mostrar una "mayor amplitud política" -en palabras de uno de los principales negociadores-.



Macri había dado la orden de avanzar en esa dirección aunque la tensión entre Rodríguez Larreta y Lousteau, sumados a los vetos de Elisa Carrió, demoraban el acuerdo. "Ya está, con esto nos sometemos a las reglas claras de la competencia. Puede haber o no interna, no hay problema", dijo un dirigente macrista.



En caso de disputa en primarias el piso para integrar las listas será de un 15 por ciento de los votos, se usará el sistema D"Hont para el reparto y los radicales podrá llevar el candidato a presidente que consideren conveniente, es decir evitarán que el PRO eventualmente se reserve la boleta del mandatario Mauricio Macri.



La firma del acuerdo será en el café Tortoni, con Diego Santilli por el PRO, Guillermo de Maya por el radicalismo y Paula Olivetto por la Coalición Cívica. Por el momento no está prevista una foto entre Rodríguez Larreta (el gobernante porteño) y Lousteau. Elisa Carrió se abstuvo en este caso de formular objeciones, luego de cuestionar a Enrique Nosiglia y Daniel Angelici. "Entiende que el objetivo general y lo que el Presidente necesita es lo más importante", fue la explicación de un hombre de Macri.