La senadora nacional Cristina Fernández de Kirchner se quedará en la capital santacruceña y no asistirá hoy a la apertura de sesiones ordinarias del Parlamento, en la que el presidente Mauricio Macri brindará el tradicional discurso ante la Asamblea Legislativa, según confirmaron ayer a la agencia oficial de noticias Télam fuentes cercanas a la expresidenta.



Cristina Fernández de Kirchner viajó a la provincia de Santa Cruz días antes del cumpleaños de su esposo y fallecido expresidente Néstor Kirchner -25 de febrero- y se quedará hasta este fin de semana junto a sus familiares, según consignaron.



Desde el entorno de la expresidenta se refirieron a las razones políticas por las que Cristina no estará presente en el Parlamento para escuchar las palabras de Mauricio Macri, quien trazará los ejes fundamentales de la agenda legislativa para este año.



Una de las razones políticas que esgrimen desde Unidad Ciudadana para explicar la ausencia de Cristina es que "no asiste porque ya sabe que el discurso será lo mismo que los años anteriores".



Con críticas al Gobierno, manifestaron: "Es sentarse a escuchar una serie de mentiras o realidades que Macri comentará, pero que no se condicen con la realidad del país".



Cristina tampoco asistió ayer a la sesión en la que Federico Pinedo fue ratificado como presidente provisional, Omar Perotti (Partido Justicialista) como vicepresidente, y a Juan Carlos Marino (Unión Cívica Radical) y a Inés Pilatti Vergara (Frente para la Victoria) como vicepresidente primero y segundo, respectivamente.



Por 44 votos contra 18, el Frente para la Victoria tuvo que resignar la candidatura de la exjefa de los diputados kirchneristas, Juliana Di Tullio, para la prosecretaría de Coordinación Operativa a la que aspiraba, en favor de su actual titular, Ángel Torres, un hombre que pertenece al espacio del peronismo federal.