Santuario. Una espontánea procesión de hombres, mujeres, jóvenes y ancianos improvisó un santuario con velas y flores en la puerta de la Morgue Judicial, donde se realizó la autopsia al cuerpo de Santiago Maldonado.

La autopsia practicada al cuerpo hallado en el río Chubut, en un rastrillaje ordenado por la desaparición de Santiago Maldonado, concluyó que corresponde al joven y que "no hubo lesiones". Resta determinar "cuál ha sido la causa de su muerte", lo cual demorará "tal vez más de dos semanas".



Así lo informó en las últimas horas el juez federal Gustavo Lleral, a cargo del expediente que investigaba la desaparición de Maldonado. Afirmó que ahora "se sigue por la averiguación de un delito grave", al detallar que "todos los peritos estuvieron de acuerdo" con las conclusiones a las que se arribó tras doce horas de trabajo.



En declaraciones a la prensa a la salida de la Morgue Judicial del Cuerpo Médico Forense, detalló que, "efectivamente se ha determinado que esa persona es Santiago Maldonado" a partir del reconocimiento de la familia y, además, indicó, "fue determinada su identidad por rastros papilares que se pidieron obtener".



"Gracias a esta pericia, se pudo determinar que no hubo lesiones en el cuerpo, por lo menos que fueran determinadas por los peritos", subrayó a periodistas en el acceso a la morgue ubicada en la ciudad de Buenos Aires.



En ese punto, señaló que "lo único que falta determinar es cuál ha sido la causa de su muerte", para lo cual -afirmó- se deberán esperar los resultados complementarios de las muestras tomadas en este tipo de casos", que demorarán "más de dos semanas, tal vez", aunque puede ocurrir que "algunos resultados se vayan acercando con anticipación".



De la autopsia realizada el viernes pasado al cuerpo de Santiago participaron "más de 55 personas en la sala, entre ellas veedores y peritos de parte, y 30 personas fuera de la sala", según precisó el magistrado al término del procedimiento.



El joven había sido visto por última vez el 1 de agosto pasado en el marco de un operativo realizado por Gendarmería Nacional dentro de la comunidad mapuche de Cushamen, en el noroeste de Chubut, luego del desalojo de una protesta que había tenido lugar sobre la ruta nacional 40.



Tras las información brindada por el juez Lleral sobre la pericia preliminar, el ministro de Justicia, Germán Garavano, consideró ayer que "el hecho de que no haya lesiones visibles" en el cuerpo de Santiago "desmiente muchos de los testimonios" que surgieron durante la búsqueda del joven.



Advirtió que los primeros resultados de la autopsia permiten presuponer que "una de las probables causas" de la muerte es por ahogo en el río Chubut, tras el desalojo de una protesta en la localidad de Esquel.



"Es una de las probables causas, puede haber otras", sentenció. Para el ministro, los primeros estudios revelan "un dato que abre otras hipótesis". Sobre la posibilidad de que el cadáver haya sido depositado en el lugar en el que fue hallado, planteó que "es algo que va a tener que despejar el juez", aunque "llama la atención", dijo, que se trata de "un lugar únicamente de acceso de la gente que está en el lugar". "Creemos que el hecho de que no haya lesiones visibles pone en crisis muchos testimonios que se hicieron sobre golpes, lesiones y demás", señaló a radio Mitre. Consultado si estas conclusiones desvinculan del caso a la Gendarmería, indicó que el dato de la ausencia de lesiones "lo ha dado el juez y plantea otras hipótesis". Según medios nacionales, se estudiará si podría tratarse de una muerte causada por hipotermia ya que el agua del río Chubut tiene una temperatura de entre 2 y 5 grados centígrados. Agencias

La emotiva carta del hermano



Sergio, el hermano de Santiago, sostuvo ayer que espera que "todos los culpables paguen por lo que le hicieron" al joven, en una conmovedora carta que publicó en las redes sociales a modo de despedida.



El "20 de octubre pude despedirme de vos, me dejaste parte de tu corazón. Siento mucha tristeza, bronca y orgullo por ser tu hermano", señala un mensaje que Sergio publicó en Facebook.



Además, los integrantes de la familia de Santiago consideraron que el juez Lleral "no descartó" que el artesano "haya sido víctima de un accionar violento". Aunque calificaron como "inoportuno" el llamado formulado el viernes por el presidente Mauricio Macri a la madre del joven, valoraron que el mandatario "asuma el compromiso de lograr Justicia".



"Con respecto a algunas interpretaciones suscitadas a partir de la inexistencia de lesiones a la vista en el cuerpo de Santiago, creemos que son prematuras, desinterpretan al juez (Lleral) e intentan un recorte intencionado, oportunista y con objetivos mezquinos", sostiene un texto difundido en la página "Aparición con Vida de Santiago Maldonado".



En esa misiva se destaca que la declaración del magistrado "no descarta que Santiago haya sido víctima de un accionar violento que desencadenó su muerte, por lo que debemos continuar esperando los resultados concluyentes de los peritos".