A seis días de su detención, el ex vicepresidente de la Nación Amado Boudou ya escribe cartas desde el penal de Ezeiza. En su primera misiva de puño y letra, quien supo ser la fórmula de la ex presidenta Cristina Kirchner le dirigió unas breves palabras al ex vicegobernador de la provincia de Buenos Aires Gabriel Mariotto . "Un fuerte abrazo con la fuerza y la convicción intacta", escribió Boudou.

El mensaje fue compartido por el mismo Mariotto desde su cuenta de Twitter, en donde escribió: "Amado, recibe el cariño de todos los compañeros. Comparto su mensaje. #FuerzaAmado". En el breve texto, Boudou escribió:

"Querido Gabriel, compañero!

Un fuerte abrazo con la fuerza y la convicción intacta.

Muchas gracias a vos, tu familia y el Peludo por acompañar a Moni.

Mati es un capo!

Amado"

El ex vicepresidente agradeció a Mariotto su compañía a él y a su novia, la mexicana Mónica García de la Fuente. Según se pudo saber, la carta se la entregó Boudou a su abogado Eduardo Durañona, quien se la hizo llegar al dirigente de Lomas de Zamora en el corto plazo.

En la carta, el ex funcionario kirchnerista se refiere a "El Peludo", un amigo de Mariotto llamado Ernesto, y también a Mati. "Mati es un capo" escribió Boudou, al referirse a Matías Mariotto, el hijo de 20 años del ex vicegobernador.