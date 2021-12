Nahir Mariana Galarza, con 19 años, se convirtió en la mujer más joven en recibir la pena a prisión perpetua como única condenada por el crimen de Fernando Pastorizzo, de 20. El 29 de diciembre se cumple el cuarto aniversario del trágico suceso y el fallo se encuentra en revisión por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. A esto se suma la triste noticia que Nahir recibió esta semana: se divorciaron sus padres, el policía Marcelo Galarza y la expolicía Yamina Kroh.

Si bien la estrategia era guardar bajo siete llaves la noticia del divorcio de los padres de Nahir Galarza y mostrar a la opinión pública y a los medios tanto nacionales como internacionales que siguen con atención los pormenores del caso un cuerpo de espíritu en sintonía, algo se quebró en el plano familiar y se filtró la resolución al pasar por los tribunales de Paraná.

El divorcio se decretó bajo resolución N° 19247 del Juzgado de Familia, Civil y de Menores N° 2 de la ciudad de Gualeguaychú a cargo de la Dra. Florencia A. Amore, Secretaría N° 2, a cargo de Maria Luisa Roko que fallo: "Decretar el Divorcio de los cónyuges: YAMINA FABIANA KROH y MARCELO MARIANO GALARZA quienes contrajeron matrimonio por acto civil realizado el dia 5 de mayo de 2017, en la Ciudad de Gualeguaychú, Departamento Gualeguaychú, Provincia de Entre Ríos asentado bajo Acta N° 87, Folio N° 87, Tomo I, del libro de Matrimonios respectivo. Es decir que los padres de Nahir Galarza contrajeron matrimonio tan solo siete meses antes del crimen más emblemático de criminalidad joven que ocurriera en diciembre de 2017.

En la edición reciente de editorial Planeta del libro "El Silencio de Nahir, crónica de un linchamiento mediático", del manager de medios y ex vocero de Nahir Galarza, Jorge Zonzini, ya se anticipaban no solo las hipótesis no investigadas del caso y que involucrarían un hermético pacto de silencio familiar así como también un acto de amor de la joven de autoinculparse para que sus padres no fueran a prisión o fueran investigados ya que tal circunstancia dejaria en horfandad y desprotegido a Aaron el hermano menor de Nahir Galarza que, como es de conocimiento publico, es un chico con capacidades diferentes.

Asimismo el libro cuenta, entre tantas cuestiones del "Lado B" del caso, la ocasión cuando sus padres estuvieron a punto de quebrarse y presentarse ellos también como culpables del hecho con lo que se hubiera dado la sugestiva situación de haber tres autores confesos del crimen al mismo tiempo.

Según figura en el libro esa situación se planteó ante uno de los abogados de los inicios del caso, el Dr. Horacio Dargainz, y que luego renunciara al igual que Zonzini por diferencias irreconciliables con los padres de Nahir. Cabe destacar que si ese hecho se producía la cadena perpetua de la joven estudiante de Gualeguaychú jamás hubiera llegado y ambos, los tres, hubieran sido enjuiciados en primera instancia por el delito de encubrimiento.

A su madre, Yamina, le hicieron la prueba del dermotest para ver si había partículas de pólvora en sus manos y también se objetaba la similitud de la figura femenina que se veía en las cámaras de seguridad esa madrugada y su padre era el dueño del arma que provocó la muerte de Fernando Pastorizzo.

La defensa , comandada por el Dr. José Ostolaza y un nutrido equipo de codefensores, aguardan la decisión de la Corte Suprema esperanzados en que el máximo tribunal anulara el fallo y se propiciará la realización de un nuevo juicio con Perspectiva de Género, a la joven estudiante, le tocó recibir esta dura noticia en vísperas de la cuarta navidad que le tocará vivir en prisión. Cuarta de las treinta y uno restantes que pasaría en mismas circunstancias si la Corte Suprema de Justicia de la Nación no modifica el fallo.

No son pocos, sino miles de seguidores fanáticos de este controversial caso tanto a nivel nacional como internacional, los que se preguntan si finalmente Nahir hablará y si el divorcio de sus padres no hará caer ese pacto familiar para que surjan nuevos escenarios mencionado en libro, que según trascendió tendrá su versión en ficción televisiva y cine.

Nahir Galarza recibió una pena mayor (35) a la de otros hombres como el genocida Jorge Rafael Videla (30), el cuádruple homicida Ricardo Barreda (17) o el femicida y ex campeón mundial de Boxeo Carlos Monzón (11) lo que llevó este fallo a un fuertísimo y multitudinario debate en redes sociales sobre el rol patriarcal, machista y misógino de la justicia argentina.