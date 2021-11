Cómo era de esperarse, el video que tiene como protagonista a María Soledad Gramajo Salomón, concejala electa en los comicios legislativos por la lista del frente Unidos por Salta en la capital provincial, generó rechazo entre los usuarios.

Tras la catarata de críticas y la rápida difusión del video, la concejala tuvo que salir a declarar y dar explicaciones sobre la grabación.

En diálogo con Buenos Días América, el programa emitido por la señal de A24, la mujer que hasta junio de este año fue Jueza del Tribunal de Faltas de Tránsito de la Municipalidad de Salta antes de lanzarse a la campaña electoral, se justificó diciendo: “Es un video viejísimo” y aseguró: “No recuerdo cuándo fue, pero yo ahí no era Jueza”.

“Esto es un video viejísimo, no recuerdo cuándo fue, no lo había visto nunca, ayer me lo mandaron por primera vez”, volvió a remarcar en medio del cruce que mantuvo con el conductor Antonio Laje.

Además, Salomón indicó que se trata de “una manipulación política” y lamentó: “Soy mamá, tengo dos hijos y es lamentable ver ese video, me levanto todos los días a las 6 de la mañana”.

Por otro lado, la concejala aseguró que no tiene previsto renunciar y pidió disculpas a la sociedad, a su hijo y a su madre. “Soy un ser humano simple y por eso pido disculpas; no saben el daño que están causando en este momento”, agregó.

Soledad Gramajo, una concejala electa en las últimas elecciones por el Frente Unidos por Salta, fue filmada alcoholizada y manejando arriba de un hombre. La intendenta Bettina Romero pedirá que no asuma su banca. pic.twitter.com/HirKmqAFbI — Radio Mitre (@radiomitre) November 24, 2021

En las imágenes que se viralizaron se pueden ver las maniobras imprudentes de una persona que parece alcoholizada y que pone en riesgo su propia vida, la de los acompañantes del vehículo y la de la comunidad que la rodea.

Durante el recorrido se puede ver cómo Gramajo manipula la caja de cambios y el volante, sentada sobre un hombre. “Este viernes es de terror, estos dos quieren manejar así”, se la escucha decir a una de las pasajeras del vehículo, mientras filma la secuencia. “Sole, ¿qué hacés? Meté el cambio”, le indica a la concejala, previniendo un posible accidente automovilístico.

Acto seguido, comienza a insistir: “Dale que van a ser las 12, así buscamos alcohol, dale”, con esta frase quedó en evidencia cual era el objetivo de esa salida nocturna, aunque aún no se pudo establecer si la concejala estaba alcoholizada.

No obstante, colaboradores de la intendenta Bettina Romero reconocieron que la mandataria comunal analizaba pedirle que dé un paso al costado y no asuma.