A un mes de la muerte del joven Fernando Pastorizzo en Gualeguaychú, su madre publicó un mensaje en su memoria en donde acusó a Nahir Galarza, la ex pareja de su hijo, como la culpable. "Ella estará muerta en vida", sentenció.

Con la foto de su bautismo, escribió: “Mi querido Nando… hoy se cumple un mes desde que alguien decidió que como no serías de ella no serías de nadie… pero no tiene ni idea lo que es el amor y su poder, ni se lo imagina. Al amor, no se lo puede matar, ni mucho menos hacer desaparecer!. Porque como dicen…¡¡¡hay muertos que viven y vivos que están muertos!!!

Y vos mi chiquito, vivís en el lindo recuerdo de todos los que te conocieron, pasaste a ser un poquito de todos… y ella… estará muerta en vida, encerrada pagando el daño que hizo. Porque no tengas dudas mi chiquito, que mami desde acá está cuidando como siempre que tengas lajusticia de los hombres que te merecés, Descansa en paz mi amor. Te amo por siempre…”

La prisión preventiva de 60 días es lo que el juez decidió para Galarza, quien dijo que al principio mintió y dijo haber asesinado al joven por miedo a que culpasen al padre, policía y dueño del arma con el que murió el joven, encontrado en agonía a las 5 de la mañana en navidad, con un tiro en el pecho y otro en la espalda.

La Justicia ahora investiga los teléfonos de los jovenes para establecer qué tipo de relación tenían. Si se comprueba un homicidio y que eran pareja, podrían darle entre 8 y 25 años de prisión a la estudiante de abogacía.