La clave. Sin enmienda constitucional, Sergio Casas (PJ) no puede ser candidato ya que ya estuvo en el Ejecutivo en dos gestiones consecutivas.

El año en que los argentinos volverán a las urnas para elegir Presidente tendrá su primer test electoral hoy 27 de enero con la consulta popular en La Rioja para decidir si se aprueba una enmienda constitucional que permita al gobernador Sergio Casas presentarse a un nuevo mandato.

Con esta cita tempranera de los riojanos con el voto se abre el calendario electoral 2019 que ya tiene en agenda al menos 10 elecciones provinciales desdobladas lo que confirma un intenso juego democrático durante todo el año y que tendrá su plato fuerte el 27 de octubre con las elecciones presidencial.

Los riojanos concurrirán hoy a la urnas para decidir en una consulta popular si habilitan al gobernador peronista Sergio Casas a competir por un tercer mandato consecutivo, tras una enmienda constitucional votada en diciembre por la Legislatura local, luego de que la Corte Suprema de Justicia nacional rechazara el viernes un recurso de amparo interpuesto por Cambiemos para frenar el plebiscito.

De todas formas, la oposición política riojana, que lidera el frente Cambiemos, volvió a denostar la realización de la consulta, en la que si el "No" consigue el 35% del padrón caerá la posibilidad de la reelección de Casas; de lo contrario, la opción quedará firme y el mandatario justicialista podrá ser candidato una vez más, como lo prescribe la enmienda aprobada por la Legislatura.

En un fallo firmado por mayoría, con la disidencia del juez Carlos Rosenkrantz, los miembros del máximo tribunal Elena Highton, Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti rechazaron el amparo elevado por Cambiemos.

Tras el fallo, la UCR señalo que "la Corte no niega su competencia originaria en la cuestión, y dice que es prematuro opinar sobre la validez o no de la enmienda, ya que el proceso de votación en sí mismo no genera afectación concreta, y que el daño denunciado recién se configuraría en caso que la enmienda fuera aprobada.

En tanto, el presidente del Tribunal Electoral de La Rioja, Luis Brizuela, aseguró el viernes que "no va a permitir la trampa" en la consulta popular y señaló que se garantizará que la votación sea "transparente".

Brizuela sostuvo además que "como Tribunal tenemos la obligación constitucional y legal de garantizar al pueblo de La Rioja el normal funcionamiento de toda la elección, desde el comienzo de los actos preelectorales hasta la finalización del escrutinio definitivo para que la ciudadanía se quede tranquila que la expresión del pueblo ha sido respetada".

El amplio calendario electoral 2019 continuará en febrero ya que 10 provincias separaron sus elecciones del cronograma nacional, la última de ellas San Luis, que resolvió la semana pasada convocar a comicios provinciales el próximo 16 de junio.

A nivel nacional se estableció el 11 de agosto para las PASO, el 27 de octubre para las elecciones generales, y el 24 de noviembre, para el balotaje, en caso de que ningún candidato presidencial consiga suficiente ventaja para consagrarse en primera vuelta.

La Pampa será el próximo distrito en ir a las urnas: el 17 de febrero elegirá a los candidatos en las PASO y el 19 de mayo elegirá gobernador. También adelantaron los comicios Neuquén, San Juan, Chubut, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Tucumán, Río Negro y San Luis.

El 10 marzo, Neuquén elegirá gobernador, obviando primarias, y de ese modo será la primera provincia en consagrar un mandatario.



> Por qué Casas cambia las reglas

La enmienda, que deberá ser convalidada en la consulta popular de hoy, prevé modificar el art. 122 de la Carta Magna provincial que establece que el gobernador y el vice "podrán ser reelegidos o sucederse recíprocamente por un solo período consecutivo", y que "si han sido reelectos o se han sucedido recíprocamente no pueden ser elegidos para ninguno de ambos cargos, sino con el intervalo de un período". Sergio Casas fue vicegobernador de Luis Beder Herrera entre 2011 y 2015, y luego asumió el mandato como gobernador hasta 2019, es decir, que sin enmienda constitucional está inhabilitado para asumir otro período al frente del gobierno de La Rioja.