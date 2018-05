Con el regreso al FMI como telón de fondo y movilizaciones en la puerta del Congreso, los diputados volvieron al recinto para debatir (esta vez sí, tras dos sesiones fallidas con escándalo de por medio) los proyectos sobre el aumento de tarifas que impulsa la oposición para retrotraer los precios de los servicios.

Cerca de la medianoche, hubo media sanción en la Cámara Baja al proyecta que limita los aumentos. Fue con 133 votos afirmativos, 94 negativos y 3 abstenciones.

"Venimos a hacernos cargo de los argentinos que no pueden pagar, porque somos opositores responsables. No nos interesa lo que le pase a las empresas, le queremos dar voz a los que no la tienen. Venimos a decirle al Gobierno que se le fue la mano con el tarifazo. Hoy sesionamos con la amenaza del veto, porque a este Gobierno le preocupa poco el Congreso de la Nación", expresó Rossi.

"Treinta meses llevamos de gobierno, con aciertos y con errores, creciendo despacio.Pero no vamos retrocediendo. Nos hemos equivocado a lo mejor en las expectativas de las metas de inflación. Pero antes hubo otros 140 meses de otro Gobierno al que se le esfumaron entre los dedos los mejores años de crecimiento de la Argentina", destacó el legislador Negri.