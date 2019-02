Lucas Kevin Lin, es el nene de cinco años que murió ahogado en la pileta de la colonia del Colegio Lincoln, en La Plata.

La madre del menor fallecido teme que el caso quede en la nada. Por eso eligió Facebook para pedir justicia.

“Llevé a mis dos hijos sanos con vida a la colonia del Colegio Lincoln. Era el tercer día que iban, pero llegando al horario de retirar a los niños me devolvieron un hijo”, escribió Jianying Li.

Ese martes, cuando los profesores hicieron el recuento para la merienda, entre las 15.30 y las 15.45, se dieron cuenta de que Lucas no estaba. Uno de los encargados del grupo corrió hasta la pileta y lo encontró. Estaba en el fondo, ya muerto.

“Me entregaron un cuerpo frío, pálido, lastimado y sin vida. Ustedes (por los responsables de la escuela) me hicieron perder a un hijo por negligencias de los docentes que estaban encargados. Mi corazón está partido, me duele tanto. Si pudiera elegir preferiría morirme yo y no mi hijo”, siguió la mujer en una desgarradora carta a la que sumó una foto del nene.

"Mi corazón está partido en pedazos, ¡me duele tanto! Si pudiera elegir, me reemplazaría por él. Prefiero morirme yo. No mi hijo. ¿Por qué la escuela no cuidó bien a mi hijo? ¿Dónde está la responsabilidad de los docentes? Mi hijo tenía sólo 5 años y medio. Y por culpas de ustedes lo perdí por siempre...por siempre", cerró Jianying Li.