Figura clave. Ayala es señalada como una de las principales candidatas que tiene Mauricio Macri para la gobernación 2019. Fue funcionaria del gabinete del presidente Mauricio Macri.

Con el voto de los tres miembros del tribunal, la Cámara Federal de Resistencia otorgó ayer la eximición de prisión a la diputada nacional oficialista de Cambiemos, Aída Ayala, en la causa en la que se investiga el posible lavado de activos y enriquecimiento ilícito durante su gestión al frente de la intendencia de esa localidad chaqueña.



Además, la diputada recibió también el alta médica luego de ser internada el lunes por un episodio de "abdomen agudo".



Con el voto de los tres miembros del tribunal, la Justicia ordenó revocar lo antes dispuesto por la jueza federal Zunilda Niremperger, quien el lunes había procesado a la legisladora y había ordenado su prisión preventiva. Según sus abogados, la decisión de la Cámara deja definitivamente en suspenso el trámite de desafuero de Ayala, que fue intendenta de Resistencia por tres períodos, durante 12 años, y funcionaria del gabinete de Mauricio Macri (secretaria de Asuntos Municipales de la Nación) hasta que en octubre pasado sorprendió dándole el triunfo a Cambiemos en Chaco, y resultó electa diputada.



Ayala es señalada como una de las principales candidatas que tiene Macri para la gobernación 2019. En 2014 fue denunciada por diputados del Partido Justicialista de Chaco por lavado agravado de activos, evasión, asociación ilícita y administración fraudulenta por irregularidades en la contratación de la empresa Pimp por 500 millones de pesos para la recolección de residuos. Las sospechas comenzaron porque efectuó la contratación un año antes de abandonar su gestión de 11 años.



La empresa no posee ninguna experiencia en el rubro, según el diario Perfil, y uno de los socios de Pimp es Alejandro Fischer, exyerno de Ayala. Fischer ya fue detenido hace un mes por la misma causa y los vínculos entre ambos no terminan allí: el exyerno es apoderado de la Fundación Construir, creada por Ayala. También fue jefe de campaña de la exintendenta.



La jueza Niremperger había ordenado la detención de Ayala porque entendió que en libertad podría entorpecer la causa por la influencia, los medios económicos y el poder que tiene en virtud de los importantes cargos que tuvo en el Estado. Ayala fue candidata de Cambiemos para la gobernación en 2015, pero perdió con el peronista Domingo Peppo. Con Mauricio Macri como presidente fue secretaria de Asuntos Municipales del Ministerio del Interior.



Pero la detención no se concretó porque Ayala tiene fueros por ser diputada y la jueza requirió el desafuero a la Cámara Baja. En Cambiemos sostienen que el planteo de la magistrada fue el desafuero para indagar a Ayala, quien se presentó en el juzgado y cumplió con la indagatoria.



La defensa de Ayala pidió una exención de prisión que la magistrada rechazó y que luego los abogados apelaron. Los camaristas María Denogens, José Aguilar y Roció Alcalá le dieron ayer la razón. "Se ha procedido a dictar la orden de detención para que Ayala preste su declaración indagatoria y se solicitó el pertinente desafuero para efectivizarla, pero se soslaya en tal decisión la actitud asumida por Ayala en el proceso, pues la misma en todo momento estuvo a derecho, se presentó espontáneamente", señalaron los jueces en su resolución, según el sitio periodístico Infobae.