"El don más grande". Así definió el Papa a los hijos en el Foro de Familia en el Vaticano y reclamó que sean acogidos "como Dios los manda", aún cuando vienen con alguna enfermedad.

Cuando aquí aún siguen abiertas las heridas por la histórica sesión en Diputados que terminó dándole media sanción a la interrupción voluntaria del embarazo en Argentina, el papa Francisco, consideró ayer el aborto como un "homicidio de niños" y lo comparó con las prácticas nazis para "purificar la raza", aunque ahora "con guante blanco". Y opinó que resulta "una atrocidad", el hecho de "tirar un inocente para resolver una vida tranquila".



El líder religioso se pronunció en términos muy duros tras la derrota que la Iglesia de su país y los defensores de "las dos vidas" sufrieron el jueves pasado, cuando la propuesta de despenalización tuvo media sanción en la Cámara de Diputados en una ajustada definición de 129 votos a favor y 125 en contra.



Fue la primera definición del Papa sobre el aborto que se debate en Argentina ya que hasta ahora se había mantenido al margen de la polémica desatada en su país natal. Incluso, este silencio le había valido fuertes críticas del colectivo católico "Salvemos las dos Vidas" que se opone a la despenalización de aborto que, según se expresaron en las redes sociales, se sentían "abandonados" por su Santidad.



"El siglo pasado todo el mundo era escandalizado por lo que hacían los nazis para cuidar la pureza de la raza. Hoy hacemos lo mismo pero con guantes blancos", denunció el pontífice en el Vaticano en un discurso improvisado frente al Forum Familia.



El pontífice argentino, en un mensaje improvisado, refirió que "los hijos son el don más grande" y deben ser "acogidos como vienen, como Dios los manda, como Dios los permite, aunque a veces están enfermos".



"He escuchado decir que está de moda, o al menos es habitual, en los primeros meses de gestación hacer ciertos exámenes, para ver si el niño no está bien, o tienen algún problema. La primera propuesta en ese caso es "¿lo tiramos?"", lamentó, aludiendo al aborto.



Francisco denunció que este "homicidio de niños" es "para tener una vida tranquila" y recordó que cuando era joven una profesora de Historia enseñaba lo que hacían en la polis griega de Esparta cuando nacía un niño con malformaciones, que "lo subían a una montaña y lo arrojaban abajo".



"Y nosotros quedábamos perplejos "¡Pero cómo se puede hacer eso, pobres niños!" Es una atrocidad. Hoy hacemos lo mismo", lamentó Jorge Bergoglio, que consideró que, por ejemplo, "no se ven muchas personas con enanismo" porque "el protocolo de muchos médicos, muchos no todos" es plantear el aborto.



La Iglesia Católica argentina ya se había referido al debate legislativo poco después de la media sanción, aunque con un mensaje más moderado y autocrítico, en el que reconoció "debilidades" en la tarea pastoral como a la referida a la educación sexual, entre otros temas.



Durante su exposición, el papa Francisco brindó otras polémicas definiciones, en las que cargó contra el matrimonio igualitario y la adopción de niños de parejas diversas u homosexuales.



Al abordar el tema de la familia, que calificó como "una aventura bella" el Papa argentino denunció "con dolor" que en la actualidad "se piensa en comenzar una familia, contraer matrimonio, como si fuera una lotería", con "superficialidad".



"Se habla de familias diversificadas, diversos tipos de familia. Es verdad que la familia es una palabra análoga, se habla de las familia de las estrellas, de los arboles, de los animales... Pero La familia, imagen de Dios, hombre y mujer, es una sola", dijo entre los aplausos de los asistentes, en la Sala Clementina. En este sentido lamentó que "la familia no es considerada" y que "los jóvenes no pueden casarse porque no tienen trabajo".



Sus cuestionamientos apuntaron también a la caída de la natalidad. De hecho, ironizó sobre quienes prefieren adoptar mascotas antes que criar hijos.



"Una vez conocí a una pareja de diez años, sin hijos. Es muy delicado porque los niños a veces no vienen. En cambio, supe que no querían niños. Pero estas personas en casa tenían tres perros y dos gatos", sostuvo. Además, añadió: "Hay quienes dicen "Tengo que comprar una casa afuera, hacer viajes", pero los niños son el regalo más grande: los niños tienen que ser recibidos como vienen, como Dios los envía" incluso si "a veces tienen una enfermedad", remató.



Médicos en retirada



Todavía no fue aprobada y ya se avecinan complicaciones en la aplicación de la ley de aborto. Los médicos del Hospital Materno Neonatal de Misiones adelantaron que harán uso de la objeción de conciencia para no interrumpir los embarazos. Según el proyecto, los profesionales no están obligados pero sí los hospitales.



¿Es inconstitucional?



Varios opositores al proyecto de legalización del aborto coincidieron en un argumento: que, de aprobarse en el Senado, sería inconstitucional. Alegaron que Argentina se comprometió a proteger la vida desde la concepción, cuando en 1994 ratificó diversos tratados internacionales y les dio jerarquía constitucional.

Prometió abortos sin anestesia, lo echaron



El Ministerio de Salud de La Rioja repudió los dichos de un anestesista del Hospital de la Madre y el Niño, quien aseguró que "en mi guardia, los abortos se harán sin anestesia", y la institución decidió "desafectar" de manera inmediata al profesional, informó un comunicado conjunto de esa cartera y el centro médico público.



Se trata del anestesista Facundo Segovia Barcena, quien expresó a modo de amenaza que "en mi guardia, los abortos se harán sin anestesia" en su cuenta de Facebook. Los dichos del médico generaron un repudio general y de parte de las autoridades de Salud de la provincia, que encabeza la ministra Judith Díaz Bazán.



"Repudiamos totalmente los dichos expresados por un médico anestesiólogo de dicha institución, por lo cual se decidió de manera inmediata, desafectar al profesional del hospital y elevar una comunicación a la Asociación de Anestesia de la Provincia, Consejo de Médicos y Colegio Médico de la Provincia", indicó el comunicado, en el que dijeron No a la violencia obstétrica institucional".



El comunicado indicó que "La Rioja es una de las nueve provincias que aplican el protocolo de interrupción legal del embarazo" y destacó que al iniciar su gestión, Díaz Bazán "creó la Oficina de Salud y Acceso a la Justicia, única institución en un hospital público en el país, para la protección de la mujer en situación de abuso o violencia continuando con un intenso trabajo por los derechos de género". "Como referentes de la salud pública, garantizamos el derecho a la salud de todas las mujeres de nuestra provincia que acudan a los hospitales públicos y centros de salud", concluyó el texto.