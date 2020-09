A seis meses de la implementación de la educación a distancia como único mecanismo para garantizar la continuidad pedagógica de alumnos argentinos, funcionarios y especialistas señalaron que el sistema "respondió con celeridad y compromiso" pero la conectividad fue el elemento distintivo de las desigualdades que ya existían.

De acuerdo a la Encuesta de Evaluación sobre la continuidad pedagógica, 65% de los alumnos primarios que asisten a escuelas privadas se encuentra en condiciones óptimas de conectividad frente al 38% de las estatales que sólo logra conectarse a través del celular, valor que en el el sector privado es de 8%. En tanto, el 25% de los hogares no tiene acceso fijo a internet y un tercio de ellos carecen de recursos para la continuidad pedagógica.

El investigador y escritor Emilio Tenti Fanfani dijo que tener conectividad en tiempos en que millones de alumnos están fuera de las aulas se convirtió en "la garantía del derecho a la educación" en este contexto de pandemia, por lo que instó a los gobiernos a dejar la inversión en obras públicas y apostar fuertemente al área educativa con dotación de conectividad con banda ancha.

A su vez, calificó como "catástrofe educativa" la pérdida de la presencialidad y aseguró que en en esa situación "pierden los que antes ya perdían, los sectores más desfavorecidos".

Sonia Alesso, jefa de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), destacó que "hemos visto un esfuerzo de docentes para llevar adelante la educación en contextos de pandemia". "Seguimos trabajando a pesar de todo en múltiples formas por medio de la computadora, celulares, fotocopias, aún en provincias con mucho contagio y repartiendo el material casa por casa a los chicos", sostuvo.

En el nivel secundario, el 40% de los docentes informó tener hasta 100 estudiantes a cargo y 6% más de 300 estudiantes a cargo. Además, casi la mitad de docentes (46%) logró adecuar la propuesta de continuidad pedagógica en una y dos semanas. Un 20% dijo que la adaptación les llevó un mes.

Alesso resaltó el "compromiso del docente de trabajar más horas de las que debería". Un profesor de rugby de un colegio de Salta transformó sus clases para poder darlas a través de videollamada y coordinadoras pedagógicas de un colegio tuvieron que adaptar las clases virtuales y sus herramientas para alumnos con dificultades de aprendizaje.

El mensaje de texto, que no requiere el consumo de créditos, fue el elemento más usado para que los alumnos se contacten con sus docentes.

Para Tenti Fanfani, "una elite de alumnos tienen reuniones por la plataforma Zoom dos horas por día y la brecha con las que no lo tienen se agrandará". Según el ministro de Educación, Nicolás Trotta, la desarticulación del programa Conectar Igualdad, que preveía la entrega de netbooks, es una de las causas de no poder dotar de conectividad a todos los alumnos. Agregó que la implementación del proceso de continuidad pedagógica "reconoce la realidad del sistema educativo, con una desigualdad que no nació del coronavirus". Télam