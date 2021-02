Esposas, hijos, nietos… Podría tratarse de una saga familiar como tantas, pero la propia exposición pública del eje de la familia, y desde tantas décadas atrás, la convirtió en única. Y con todos convertidos en protagonistas, siempre, con un motivo u otro, como centros de atención. También Carlos Menem se ocupó de cultiva la imagen del “eterno seductor”, por gustos propios o por carisma, y dejó que volara su nombre por las páginas del “corazón”, con actrices, vedettes y otras mujeres populares.

Sin embargo, fueron sus matrimonios y sus familiares los que siempre estuvieron en el centro. En lo formal, con dos esposas ─Zulema Yoma primero, Cecilia Bolocco más adelante─ y sendos divorcios, también con la relación que cultivó durante su cautiverio formoseño con una docente Martha Meza.

Los Yoma (en los negocios) y los Menem (en lo político) eran las dos familias fuertes de ese rincón riojano al que los inmigrantes sirios habían llegado a principios del siglo pasado. Y todo estaba dado para que los jóvenes Carlos Saúl Menem y Zulema Yoma se casaran, aún hoy se considera que fue “un matrimonio convenido por las familias” y que se concretó por el rito musulmán, en Siria y en 1963, aunque Carlos se mantuvo en su fe católica.

La relación desde aquel día siempre fue volcánica, como el temperamento de ambos, hasta que finalmente Menem ─en 1991 y desde la presidencia─ echó a su mujer de la Quinta de Olivos. La tragedia también los marcó, por la muerte de Carlos Junior en 1995 en la caída de su helicóptero en el interior bonaerense. Pero recién volvieron a sentirse más cercanos a fines de la pasada década, cuando Zulema sorprendió a algunos visitantes… a los que recibía en la casa de Carlos en Belgrano R. Ambos ya eran vecinos.

Y entonces, tras un largo tiempo, el expresidente retomó alguna de las frases que se le recordaba de mucho tiempo antes: "Zulema, pese a todo, fue y será la mujer de mi vida".

Los vaivenes de Menem y Zulema tenían larga data, ya en 1984 ella declaró una frase que podría haber suscripto por siempre: "Si no me separo de Carlos es porque lo amo. A papá no le gustaba porque sabía que era mujeriego y mamá me decía que este matrimonio no me convenía".

Menem por su parte sostuvo: "La mujer que más amo y más amé es Zulema Yoma de Menem. Antes de casarme, lo confieso, era una bala perdida, y la que me puso en vereda fue Zulema. Si no hubiera sido por ella, nunca jamás habría llegado a ser Presidente de la Nación". Y agregó: “Yo pude haber tenido varias relaciones, pero Zulema, no, nunca. Que yo sepa, jamás. Cuando hay amor, hay de todo, para bien. Y yo por Zulema siempre sentí amor, porque ella me enderezó mi vida. Como dije, si no hubiera sido por ella, no habría llegado a ser Presidente”.

Tuvieron dos hijos, Carlos Facundo y Zulema María Eva (Zulemita). La tragedia de Carlos Jr ─muerto a los 27 en aquel accidente─ los marcó.

Décadas antes, Menem había sido uno de los presos de la dictadura militar. Luego lo confinaron al norte formoseño y allí comenzó una relación con Martha Elizabeth Meza, la hija del caudillo peronista local. Fruto de esa relación, en 1981 nació Carlos Nair, un hijo al que Menem recién reconoció legalmente mucho más tarde. Sin embargo, le había brindado el apoyo a su madre, quien tuvo una carrera política propia ─llegó a diputada nacional─ hasta que murió, sorpresivamente, en 1993. Se habría suicidado.

En Carlitos Way, un libro de la periodista Victoria De Masi, se describen las peripecias de este hijo, en principio no reconocido, de Carlos Menem: apariciones mediáticas (en Gran Hermano), luego drogas y asaltos. Y siempre, a la distancia de aquel núcleo familiar.

Con Menem ya en la presidencia, la relación con Zulema siguió tempestuosa, hasta que la hizo echar de la Quinta de Olivos.

El segundo casamiento de Menem se concretó en 2001, cuando llevaba casi dos años fuera de la presidencia. Menem aún se sentía protagonista y soñaba con el regreso. Había conocido a la chilena Cecilia Bolocco (ex Miss Universo, ahora presentadora de tv) durante una entrevista.

Fue “la boda del año”, él a los 71, ella con 36… Una fiesta con 200 invitados en la quinta del gobernador riojano ─que él mismo había ocupado en temporadas anteriores─ y una recepción popular, para miles, en el Polideportivo provincial que lleva su nombre.

Máximo Saúl, nacido en enero de 2004 y bautizado en la Iglesia de Zapallar, Chile, fue el fruto de dicho matrimonio, aunque hay escasos registros de un tiempo de convivencia Menem-Bolocco. Se divorciaron en el 2007, cuando las imágenes de ella, junto a un empresario italiano en una piscina de Miami, se difundían por las revistas del corazón.

Menem intentó mantenerse mantuvo cercano a Máximo Saúl, especialmente hace un par de años, cuando el joven fue operado por un tumor cerebral.