Alessandra Minnicelli, la esposa del exministro de Planificación Julio De Vido, consideró anoche que el exfuncionario kirchnerista “fue detenido para hacer un show mediático” y contó que su marido “está bien, tranquilo, lee mucho y no está deprimido” en el penal de Marcos Paz.

Durante el programa de televisión "La Noche de Mirtha Legrand", Minnicelli, en reiteradas oportunidades aseguró que De Vido “es inocente” en todos los casos en que la Justicia lo investiga y que “tiene una condena mediática sobre su cabeza que casi es más grave que tener una condena penal”.

“-De Vido- nunca evadió impuestos ni tiene ninguna cuentas off shore y por eso no se puede probar un delito económico. No hay delito económico porque eso es la corrupción”, remarcó la esposa del exministro.

Minnicelli, la abogada que formó parte de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) hasta 2007, afirmó: “Están sometiendo a una auditoría en el Poder Judicial a toda la gestión de Julio -De Vido- durante doce años y eso me llama mucho la atención con la velocidad con que se actúa”.

Sobre la vinculación al caso del exsecretario de Obras Públicas José López, que fue descubierto mientras arrojaba bolsos con 9 millones de dólares en un Convento de la localidad de General Rodríguez, la esposa de De Vido comentó: “Fui dos veces –al convento-. Mi marido fue conmigo, me acompañó cuando falleció mi hijo, al Convento a ver a la madre Alba”.

“Hay detenidos express y también hay sobreseídos exprés”, agregó Minnicelli al criticar el procedimiento del Poder Judicial en la detención de su marido.

"Julio nunca fue rehén de -la ex presidenta- Cristina –Kirchner-, pero en el peronismo lamentablemente hay mucha verticalidad", sostuvo la esposa de De Vido en referencia a por qué nunca salió a dar explicaciones sobre las imputaciones que tiene su marido por causas de corrupción.

De Vido está detenido en la cárcel de Marcos Paz en el marco de la causa por supuestas irregularidades en la importación del Gas Natural Licuado y por el presunto desvío de fondos destinados al Yacimiento Carbonífero Río Turbio, mientras se lo está sometiendo a juicio oral y público por la tragedia de Once, que dejó 52 muertes el 22 de febrero de 2012.

Fuente: Télam