El monumento al ex presidente Néstor Kirchner apareció con pintadas y una valija colgando de su brazo, frente a la usina de Río Turbio. La valija tiene pintada la frase "Chorro devolvé" y al pie de la estatua le pusieron "Chorro" otra vez. Se descuenta que refiere a los bolsos con millones de dólares que habrían recibido por coimas junto a la ex presidenta Cristina Kirchner, según denunció el chofer infiel y numerosos empresarios y ex funcionarios "arrepentidos".

El sitio OPI Santa Cruz publicó este miércoles fotos del monumento vandalizado. También se veía un ave. El portal de noticias santacruceño aclaró que "algunos confundieron (al pájaro) como 'colocado' allí para emular al 'pajarito de Maduro', pero en realidad se trató de una casualidad en el cual el animal inocente se posó sobre la parte superior de la Estatua y fue fotografiado antes que de allí volara ".

La mina de carbón es uno de los "monumentos" a la corrupción kirchnerista, a cargo de la estatal Yacimientos Carboníferos de Río Turbio (YCRT), que derivó en la una de las causas por las que fue detenido el ex ministro de Planificación, Julio De Vido. La obra fue impulsada por el matrimonio Kirchner y su ministro De Vido, con un costo que superó los US$ 1.600 millones y un incremento en sus costos del 90%, según un informe de la Sindicatura General de la Nación.

En 1994, el menemismo privatizó la mina y se la entregó el empresario Sergio Taselli. Pero YCRT terminó mal, con denuncias por irregularidades y de “intento de vaciamiento”. En 2002, le quitaron la concesión a Taselli y la empresa fue reestatizada. Pero no sólo quedó detenido De Vido por las irregularidades en su administración, sino que Taselli también quedó en estos días detenido en el marco de la causa de los cuadernos de la corrupción que lleva adelante el juez Claudio Bonadio.

El ataque al monumento a Néstor Kirchner, en Río Turbio, ocurrió un día después que retiraron otra estatua en homenaje al ex presidente en Quito, Ecuador. Se trataba de un busto que estaba en la Plaza Argentina y fue retirada ayer por decisión del municipio ecuatoriano, por "ser símbolo de la corrupción".