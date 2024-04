La diputada Marcela Pagano fue dada de alta en las últimas horas luego de varios días de internación por una complicación gastrointestinal, con un cuadro agravado por el estrés que se desencadenó luego de las conversaciones que mantuvo con las autoridades del bloque de La Libertad Avanza respecto de su continuidad o no como presidenta de la Comisión de Juicio Político.

Según confiaron fuentes de su entorno, las indicaciones médicas establecen que deberá seguir con reposo en su domicilio por los próximos siete días y evitar cualquier situación nerviosa.

Mientras tanto, Martín Menem aún no citó a reunión de la Comisión de Juicio Político luego de la polémica de la semana pasada, donde suspendió el encuentro que había consagrado a Pagano como presidenta de ese espacio parlamentario. Desde el entorno del presidente de Diputados señalaron que la no convocatoria tuvo que ver con la internación de la legisladora. La realidad es que iba a ser muy difícil juntar el quórum.

Menem y el jefe del bloque libertario, Gabriel Bornoroni, quieren desplazar a Pagano de la presidencia de Juicio Político y argumentan que ese espacio no está conformado. La oposición, por su lado, señala que durante la reunión de la polémica se votó y firmó el acta de conformación de las autoridades y que, si quieren modificar el status actual, debe ser la diputada quien llame a sesionar y ahí debe renunciar.

En la búsqueda de una salida, que incluyeron llamados subidos de tono, las autoridades del bloque le ofrecieron a Pagano la presidencia de Finanzas. Para ello, le advirtieron, debe renunciar no a la presidencia de Juicio Político, algo que no le reconocen, sino a ser uno de los cinco miembros de la LLA que la integren. “Si renuncia a ser miembro, no puede ser presidenta y queda el puesto vacante”, explicaron.

Según supo Infobae, Pagano analiza el ofrecimiento. Si declina la oferta podría quedarse sin presidir ninguna comisión.

La decisión respecto a su continuidad también impactará en su futuro en el bloque. “Por ahora Marcela sigue en el bloque de LLA, no tiene pensado formar un monobloque ni saltar del de Oscar Zago”, explicaron desde su entorno. Pero hicieron una salvedad: “Todo dependerá de cómo se resuelva esta situación”.

En medio de esta disputa por microespacios de poder, dentro del bloque de LLA se conocieron textos del chat de whatsapp que revelaron otras internas en el oficialismo. Algunos mensajes corresponden a Lilia Lemoine quien, aseguran, quiere fuera del bloque libertario a Pagano.

Hay sectores que quieren hacer una especie de “purga” y marcan la diferencia entre los liberales libertarios, los que dicen seguir a la escuela austríaca, y los liberales clásicos. Lemoine pertenece al primer grupo. Pagano al segundo.

El problema hoy de LLA está centrado en la Ley ómnibus, la reforma laboral y el paquete fiscal que buscará empezar a debatir esta misma semana. La semana pasada, más precisamente el viernes, hubo reuniones en la Casa Rosada con los bloques de la oposición dialoguista en busca de limar todas las diferencias con el fin de poder avanzar con los temas en las comisiones.

El cronograma que tiene pensado el oficialismo incluye la posibilidad de dictaminar esta semana -entre miércoles y jueves- los proyectos de ley o, a más tardar, el lunes próximo, con la intención de habilitar el recinto el próximo lunes 29 o martes 30 de abril y tener una chance de llegar al 25 de Mayo con el paquete aprobado.

