Gisela Berger, la expareja de Daniel Scioli, declaró ante la Justicia en el marco de una causa que investiga al exgobernador por supuesto lavado de dinero, dio detalles sobre los viajes del lujo que realizaban y dio a entender que no podía justificar los gastos. La modelo había sido citada a prestar declaración testimonial ante el fiscal Álvaro Garganta este miércoles tras un pedido de la diputada Elisa Carrió, que es denunciante en la causa. Berger había publicado una serie de tuits en los que levantó sospechas sobre el patrimonio del exmandatario.

“Daniel Scioli dice que va por el brazo... mientras, la gente se muere de hambre. Miente! Vacaciones en Courcevel, Francia. ¿Dónde está la plata del país?”, había escrito junto a una imagen de sus vacaciones por Europa con el ex gobernador.

Ante el fiscal, cuando la consultaron sobre esa publicación, Berger puso en duda si Scioli podía justificar los gastos durante esos viajes. "Es simple, pienso que no los puede pagar", aseguró. Y agregó: "Por qué si en otros lugares no hay problema en mostrar que estamos juntos, por qué me tengo que tapar ahí y no se puede mostrar".

Berger aseguró que en en su estadía en los alpes franceses Scioli buscaba ocultarla. "Estaba cansada de los reiterados pedidos de que me tape con anteojos, con gorros, con todo porque es un lugar muy conocido en donde hay muchas personalidades famosas, en donde hay muchos fotógrafos. Y yo no entendía por qué reiteradas veces me pedían que me tape". También le preguntaron cómo pagaba Scioli y si usaba efectivo, lo que podría indicar el uso de dinero negro. "Nunca estuve atenta a eso, pero pueden ser las dos cosas", dijo.

Berger también dijo que todos los viajes que hacían a Europa eran por placer y no por cuestiones médicas, como argumentaba el ex gobernador: "Yo nunca lo acompañé por el tema del brazo a lo largo de la relación, nunca fuimos a curarnos el brazo, siempre fuimos de vacaciones".

Berger llegó a las 10 a los tribunales platenses y entró por una de las puertas laterales. Se fue cerca de las 11 acompañada por su abogado. La Justicia quería que cuente todo lo que sabe sobre las presuntas irregularidades en los bienes Scioli. Como es testigo, estaba obligada a decir la verdad.

En la declaración confirmó que está separada de Scioli y que convivieron hasta el 9 de enero pasado. Dijo que no estaban casados y que no inició ningún tramite judicial sobre la custodia de Francesca, la hija de 1 año que tuvieron.

La primera citación a Berger había sido para el 15 de febrero pero la modelo argumentó que tenía compromisos personales y se cambió la fecha para este miércoles. En el medio, la defensa de Scioli se opuso a la citación aunque sin éxito. Carrió solicitó que la citen porque había realizado"alusiones que sugieren que puede ser portadora de información relacionada a los hechos que se investigan en la causa y que amerita su urgente citación testimonial”.

Berger ya había aparecido mencionada en la causa por lavado en una de las ramificaciones del expediente que investiga los vuelos que el ex gobernador realizaba durante la campaña electoral para las elecciones de 2015, cuando era candidato a presidente por el kirchnerismo. Esos viajes proselitistas se habrían pagado con fondos del Estado, lo que constituye un delito.

En julio de 2015, Scioli voló a Cuba con Berger en medio de la campaña electoral. El ex gobernador viajó a la isla para conseguir una foto en tono proselitista con el ahora fallecido Fidel Castro. Scioli subió a la modelo al avión a pesar de que en ese entonces formalmente estaba en pareja con Karina Rabolini.

Según un informe de Migraciones que figura en el expediente, la hacían pasar como parte de la tripulación -que incluye al piloto y los comisarios de abordo- para no despertar sospechas. En la causa está acreditado que ese vuelo costó $ 1.460.065 y lo pagó la provincia de Buenos Aires.

Sobre esos viajes también aportó información. Confirmó que los había realizado y que en los vuelos estaba todo el entorno de Scioli. Quienes eran sus secretario, Julián Colombo y Lautaro Mauro, el piloto Gustavo Carmona y el ex interventor de Lotería, Luis Alberto "Chiche" Peluso. Estos últimos dos están siendo investigados en la causa por lavado que se le sigue al ex gobernador.

Parte del expediente que involucra a Scioli ya fue elevado a juicio oral y espera que tenga fecha para ser juzgado. Es por las irregularidades en la obra pública provincial.